Prostytutki wróciły na ulice Bergen. Okradają pijanych mężczyzn

Policja w Bergen ostrzega przed prostytutkami aktywnymi w centrum miasta. Przez dwa ostatnie weekendy funkcjonariusze otrzymali nadzwyczajnie dużo zgłoszeń o pracownicach seksualnych nagabujących przechodniów na ulicach. Ich celem są jednak głównie rabunki.

Wspomniane kobiety to głównie obywatelki Rumunii, które przyjeżdżają do Norwegii sezonowo​. W centrach norweskich miast, a ostatnio głównie w Bergen, można spotkać grupy młodych prostytutek zaczepiających (szczególnie pijanych) mężczyzn. Służby ostrzegają, że często ich celem bywa odurzenie klientów i kradzież pieniędzy czy kart bankowych, co wskazuje na zorganizowany charakter procederu​.

Bergeńscy funkcjonariusze jako standardowy scenariusz podają sytuację, do której doszło w marcu tego roku. Mężczyzna, który zgłosił incydent, twierdzi, że kilka młodych prostytutek podążało za nim i łamaną angielszczyzną pytało, czy chciałby towarzystwa. Grupka weszła za nim do sklepu Narvesen i kiedy miał zamiar dokonać płatności, jedna z kobiet wyrwała mu z ręki kartę kredytową i wszystkie natychmiast uciekły ze sklepu.

Prostytucja jako taka nie jest w kraju fiordów przestępstwem, ale korzystanie z płatnych usług seksualnych – już tak. Zgodnie z ustawą sexkjøpsloven 1 stycznia 2009 r. kupowanie usług seksualnych w Norwegii jest nielegalne, podczas gdy ich sprzedaż​ nie podlega penalizacji. Za płatny seks klientowi grożą zatem grzywny lub nawet kara pozbawienia wolności (w praktyce do 6 miesięcy, w pewnych przypadkach do 1 roku)​.

Rząd norweski nie podjął jednak dotąd decyzji o zmianie – w 2023 r. sygnalizował jedynie gotowość do „dalszego rozważenia sprawy”, podczas gdy partie opozycyjnej prawicy otwarcie wezwały do zniesienia zakazu jako nieskutecznego​.

Usługi seksualne w nowych przestrzeniach

Dokładna liczba osób świadczących usługi seksualne w Norwegii jest trudna do ustalenia, co przyznają nawet organy państwowe i ośrodki badawcze​. Prostytucja przeniosła się w dużej mierze z ulicy do sfery niejawnej – przede wszystkim do internetu, hoteli i lokali prywatnych – co utrudnia statystyki. Według ostrożnych szacunków sprzed lat, tuż przed wprowadzeniem zakazu, na norweskim rynku seksbiznesu działało ponad 3 tys. prostytutek rocznie, a każdego dnia aktywnych było ok. 600 kobiet​.