Gdy norweska policja odkrywa Amerykę… Seks w salonach tajskiego masażu

Norweskie media donoszą o udanej akcji rodzimych służb. Policja, w tym jednostka specjalna Kripos, przy wsparciu Økokrim (instytucji zajmującej się przestępstwami gospodarczymi), skontrolowała ponad 50 salonów tajskiego masażu w kilkunastu norweskich miastach. W wielu potwierdzono przypadki świadczenia usług seksualnych. Tylko czy to policyjny sukces, czy jednak porażka, skoro wyniki akcji dla nikogo nie są zaskoczeniem, a proceder trwa w najlepsze?

W wielu salonach masażu to właściciel zgarnia znakomitą większość zysków z biznesu, posuwając się do wyzysku imigranckiej taniej siły roboczej.stock.adobe.com/licencja standardowa

Zagadka wydaje się o tyle prosta do rozwiązania, że klienci tych przybytków publikują w internecie opinie w rodzaju: „Zaczęliśmy od masażu, ale trwało to krótko. Jedyne, o czym byłem w stanie myśleć, to to, jak cholerną miałem na nią ochotę, więc to się szybko skończyło seksem”.