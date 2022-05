Problemy z paszportami: sytuacja unormuje się dopiero jesienią

Służby informują, że do tej pory przyjęły ponad 530 tys. wniosków o paszporty i krajowe dowody osobiste , co jest prawie dwukrotnym wzrostem w porównaniu do przedpandemicznego 2019. - Teraz popyt rośnie i przekracza dostępne moce produkcyjne, nawet przy wdrożonych środkach. Oznacza to, że czas dostawy zbliża się do punktu krytycznego w stosunku do czasu, w którym większość ludzi bierze urlop - wyjaśnia policja.Obecnie czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi siedem tygodni, a według prognoz policji do lipca wydłuży się on do 10 tygodni. Policja podkreśla, że jeśli ktoś do tej pory nie złożył wniosku o paszport, nie ma co oczekiwać, że otrzyma go na czas przed wakacyjnym urlopem. Krócej czeka się na norweski dowód osobisty, ale aby otrzymać go przed wakacjami, trzeba złożyć wniosek najpóźniej do końca maja/początku czerwca.