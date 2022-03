Norweski dowód osobisty także dla cudzoziemców? Resort chce zmian

Resort sprawiedliwości chce zmian w prawie, które umożliwią cudzoziemcom składanie wniosków o norweski dowód osobisty. Projekt w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji.

Resort wyjaśnia, że wielu obcokrajowców mieszkających w Norwegii potrzebuje poświadczenia ich tożsamości, które jest konieczne w przypadku rejestracji w Krajowym Rejestrze Ludności (Folkeregsteret). - Przyczyni się to również do rozpowszechniania ujednoliconego norweskiego dowodu osobistego do użytku we wszystkich obszarach społeczeństwa - podkreśla Ministerstwo.

W Norwegii funkcjonują dwa warianty ID-kort: z prawami do podróżowania (czerwony) i bez (zielony). Dowód osobisty z prawem do podróży może służyć jako dowód tożsamości i dokument podczas podróży do krajów EOG i Szwajcarii. Dowód osobisty nieuprawniający do podróżowania za granicę służy tylko do identyfikacji - otrzymują go np. osoby, którym odmówiono wydania paszportu lub nieletnie w wieku od 13 do 18 lat bez zgody rodzica lub opiekuna.



Resort sprawiedliwości chce, by cudzoziemcy mogli ubiegać się o wydanie dowodu bez prawa do podróżowania - wyłącznie w celach identyfikacji tożsamości wewnątrz kraju fiordów.