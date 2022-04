Ograniczenia w składaniu wniosków o paszporty i krajowe dowody osobiste

W Norwegii funkcjonują dwa warianty ID-kort: z prawami do podróżowania (czerwony) i bez (zielony). Dowód osobisty z prawem do podróży może służyć jako dowód tożsamości i dokument podczas podróży do krajów EOG i Szwajcarii. Dowód osobisty nieuprawniający do podróżowania za granicę służy tylko do identyfikacji - otrzymują go np. osoby, którym odmówiono wydania paszportu lub nieletnie w wieku od 13 do 18 lat bez zgody rodzica lub opiekuna. Obecnie o norweski krajowy dowód osobisty mogą wnioskować jedynie obywatele Norwegii.