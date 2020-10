Nowe restrykcje dla całego kraju. Zmiana zasad kwarantanny dla pracowników zagranicznych

26 października po południu, zgodnie z zapowiedziami z zeszłego tygodnia, rząd - wobec wzrastającej liczby zakażeń covid-19 - przedstawił nowe obostrzenia dla całego kraju. Zmiany dotyczą m.in. maksymalnej liczby osób podczas prywatnych spotkań towarzyskich, ale także zasad kwarantanny wjazdowej dla pracowników zagranicznych.

- Mamy do czynienia z najpoważniejszą sytuacją od marca, jeśli chodzi o wzrost zakażeń. Jeśli podejmiemy działania teraz, zwiększa się szansa, że ​​będziemy mogli normalnie obchodzić Boże Narodzenie z dalszą rodziną - tymi słowami premier Erna Solberg powitała dziennikarzy na konferencji prasowej. Dodała też, że obecnie w Norwegii jest największa liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem od maja.

Czas na nowe restrykcje

Solberg poinformowała, że wobec wzrostu zakażeń jedynym rozwiązaniem jest przywrócenie bardziej surowych obostrzeń.



Krajowe restrykcje, obowiązujące od północy 28 października do początku grudnia.



- W prywatnych domach, ogrodach, hyttach nie może spotkać się więcej niż 5 osób (nie licząc domowników/ osób zamieszkujących to samo gospodarstwo domowe).



- Maksymalna liczba 5 osób nie dotyczy grup przedszkolnych i szkolnych (podstawówki). Dzieci, które przebywają w tej samej grupie w szkole lub przedszkolu, są zwolnione z wymogu zachowania dystansu między sobą podczas spotkań.



- Zaleca się, by spotykać się w ciągu tygodnia z mniejszą liczbą osób, a także skracać czas tych spotkań.



- Prywatne imprezy/wydarzenia organizowane w miejscu publicznym/ wynajętym lokalu mogą liczyć maksymalnie 50 uczestników/gości.



- Limit maksymalnej liczby 600 osób biorących udział w imprezach/wydarzeniach plenerowych może zostać zachowany, tylko jeśli organizator zapewni wszystkim uczestnikom miejsca siedzące.