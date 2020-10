Oslo zaostrza środki kontroli koronawirusa: te zmiany wkrótce wchodzą w życie

Podczas konferencji prasowej 26 października burmistrz Oslo Raymond Johansen ogłosił wprowadzenie w stolicy dodatkowych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dotyczą głównie stosowania maseczek ochronnych i ograniczania kontaktów społecznych. O to, co zacznie obowiązywać poza aktualnymi obostrzeniami.

Już od najbliższego czwartku, 29 października, w miejscach publicznych wewnątrz pomieszczeń jak sklepy czy centra handlowe, gdzie nie można zachować odległości jednego metra, w życie wchodzi obowiązek zakładania maski na usta i nos. Ponadto będzie trzeba jej używać we wszystkich restauracjach i barach, kiedy nie siedzi się przy stoliku. Obsługa musi stosować maseczki cały czas. Oprócz tego wpuszczanie nowych gości do lokalu po godzinie 22:00 będzie zabronione.

Jeśli chodzi o środowisko pracy, każdy, kto nie musi fizycznie przebywać w miejscu zatrudnienia, powinien mieć biuro domowe. Poinformować o tym swoich pracowników, a następnie to udokumentować, mają obowiązek wszyscy zatrudniający.

Spotykajcie się tylko z garstką ludzi

Burmistrz zaapelował do mieszkańców stolicy, aby ograniczyli interakcje ze znajomymi do minimum. Zaleca się, aby liczba kontaktów w kontekstach społecznych nie przekraczała 10 w ciągu tygodnia, poza członkami gospodarstwa domowego oraz grupami przedszkolnymi i w szkołach podstawowych. Limit liczby uczestników wydarzeń i imprez bez stałych miejsc siedzących zmniejszono natomiast z 50 do 20 osób.