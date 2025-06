Norwegowie wyrzucają więcej śmieci, ale lepiej je segregują. Czy uda się osiągnąć cele UE?

W 2024 roku statystyczny mieszkaniec Norwegii wygenerował średnio 379 kilogramów odpadów – to o ponad 1 proc. więcej niż w roku poprzednim. Jak jednak pokazują dane Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB), Norwegowie stali się bardziej zaangażowani w segregację śmieci.

W kraju fiordów zebrano łącznie 2 123 tys. ton odpadów komunalnych w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu do 2023. Jednocześnie odnotowano spadek o 1 proc. w ilości odpadów resztkowych, czyli tych, które trafiają na składowiska lub do spalarni. To efekt coraz lepszego sortowania odpadów już na etapie ich powstawania – w domach.