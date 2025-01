Segregacja odpadów po norwesku. Tego nie można już wyrzucać do zwykłego śmietnika

Od 1 stycznia obowiązują nowe wymagania dotyczące sortowania u źródła, selektywnej zbiórki i recyklingu tekstyliów w Norwegii. Zabrania się więc teraz wyrzucania starych i niepotrzebnych ubrań do śmietnika resztkowego. Celem jest umożliwienie ponownego wykorzystania większej ilości odpadów.

Dotychczas w kraju fiordów wprowadzono wymóg segregacji resztek żywności i tworzyw sztucznych. Teraz oprócz szkła, metalu czy tektury i papieru należy sortować i zbierać tekstylia. Zużyta odzież z gospodarstw domowych ma nie trafiać już do odpadów komunalnych.

– Dużym problemem jest to, że obecnie produkuje się, konsumuje i wyrzuca zdecydowanie za dużo odzieży. Dziś od gmin i przedsiębiorstw wymaga się, aby odpady tekstylne były zbierane selektywnie i ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi – mówi minister klimatu i środowiska Andreas Bjelland Eriksen.

Wszystkie gminy i firmy muszą teraz zbierać odpady tekstylne, aby nie trafiły one do odpadów resztkowych.Ministerstwo Środowiska

Nowe przepisy nakładają na wszystkie gminy i przedsiębiorstwa obowiązek zapewnienia selektywnej zbiórki tekstyliów. Muszą także przygotować odpady do ponownego wykorzystania lub recyklingu materiałów. Dla konsumentów oznacza to, że odzież musi zostać dostarczona do punktów zwrotu i stacji recyklingu.