11 śmieci na Norwega, czyli co znajdziemy wzdłuż norweskich dróg

Zgasić papierosa, uchylić okno w aucie, wyrzucić przez nie niedopałek i zapomnieć o sprawie? Według raportu firm Norwaste, Mesta oraz norweskiego zarządu dróg Statens vegvesen robi tak całkiem spore grono osób. Tyle że nie jest tak, że sprawy nie ma. Sprawa jest i waży 700 ton. Tyle śmieci ląduje co roku wzdłuż norweskich dróg.

Ponad połowa to niedopałki papierosów i przeżute torebeczki ze snusem. Drugą co do wielkości grupą odpadków są opakowania po jedzeniu, głównie po daniach na wynos, oraz inne rzeczy z tworzyw sztucznych (między innymi puszki; ludzie często zostawiają wzdłuż dróg świadectwa gustowania w energetykach i piwie).