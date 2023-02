Norwegowie wolą mięso od ryb: ich dieta nie poprawiała się przez ostatnie pięć lat

Dieta Norwegów jest daleka od zaleceń Urzędu ds. Zdrowia, wynika z nowo opublikowanego raportu „Rozwój diety norweskiej”. Mieszkańcy kraju fiordów jedzą coraz więcej mięsa, wzrosło też spożycie produktów zawierających cukier. Szczególnie kiepsko wyglądają statystyki odnośnie jedzenia ryb.

Wytyczne dotyczące zaleceń żywieniowych Norwegów Helsedirektoratet opracował w 2017 roku. Wygląda jednak na to, że od tamtej pory dieta norweskiego społeczeństwa wcale się nie poprawiła. Według raportu spożycie gruboziarnistych zbóż, warzyw i ryb miało się zwiększyć o 20 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat i do 2023 roku.

– W 2017 r. planowano, że do 2023 r. będziemy mieli 20-procentowy wzrost spożycia zbóż, warzyw, owoców oraz ryb. Jeśli spojrzymy na rozwój spożycia żywności, niewiele wskazuje na to, że cele te zostaną zrealizowane – mówi Linda Granlund z Urzędu ds. Zdrowia dla NTB.

Granlund wskazuje jednak, że za nieco pozytywny aspekt można uznać niewielki wzrost spożycia owoców i jagód w zeszłym roku. Przede wszystkim zwraca jednak uwagę, że ludzie doskonale wiedzą, co jest zalecane i zdrowe, ale nie stosują się do zaleceń. Dlaczego zatem Norwegowie wybierają mniej zdrowe produkty? Helsedirektoratet tłumaczy ich decyzje dwoma głównymi czynnikami: ceną i dostępnością.

Wraz ze wzrostem kosztów za zakup towarów rybnych i warzywnych zainteresowanie nimi spada, a przynajmniej częściowo można nimi tłumaczyć to zjawisko. Poza tym łatwo ulec sposobowi zakupów „na autopilocie”, tzn. wrzucać do koszyka to, co zazwyczaj i nie zastanawiać się nad wyborem nowych, być może zdrowszych produktów.