Norwegia, Szwecja i Dania ogłaszają zacieśnienie współpracy przeciwko gangom. Będą wspólne patrole policji

Aby zwalczać przestępczość gangów, Norwegia poczyni ustalenia dotyczące wspólnych patroli ze szwedzkimi funkcjonariuszami, mówi minister sprawiedliwości Emilie Enger Mehl. Ponadto norweska policja zdecydowała się oddelegować ludzi z Kripos do krajowego oddziału operacyjnego w Szwecji. Zapewni to szybką wymianę informacji ponad granicami.

Według ministra Petera Hummelgaarda od kwietnia miało miejsce 25 przypadków, w których duńscy przestępcy zatrudniali szwedzkich nastolatków do popełniania kolejnych aktów łamania prawa. Duńczycy już wprowadzili kilka środków, w tym zaostrzenie kontroli granicznej w kierunku Szwecji i dwie strefy wizyt w Kopenhadze.

W policyjnej ocenie zagrożeń na rok 2024 Kripos jasno stwierdza, że ​​zagrożenie ze strony zorganizowanych siatek przestępczych jest znaczące i rośnie. Jednocześnie zarejestrowano obecność szwedzkich siatek i podmiotów przestępczych we wszystkich okręgach policyjnych w Norwegii.

„Szwedzcy i norwescy przestępcy współpracują ponad granicą, a działalność szwedzkich przestępców z gangów na norweskiej ziemi stała się bardziej widoczna, zarówno ze względu na to, że przebywają oni w różnych częściach kraju, jak i dlatego, że są zaangażowani w przestępczość narkotykową i przestępstwa z użyciem przemocy oraz przyczyniają się do nich w Norwegii” – pisze Urząd ds. Norweskiej Policji (POD) w liście wysłanym do Ministerstwa Sprawiedliwości i Gotowości na wypadek Sytuacji Kryzysowych 26 czerwca.