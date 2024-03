„Kokainowe tsunami” i szwedzkie gangi: siatki przestępcze panoszą się w Norwegii?

Kripos, organ norweskiej policji zajmujący się przestępczością zorganizowaną, w dorocznym raporcie wskazał kilka związanych z nią największych zagrożeń dla Norwegii. To pierwszy raz, gdy dokument tego typu udostępniany jest w całości opinii publicznej. Policja alarmuje: przestępczość zorganizowana rośnie w siłę.

To, czego służby obawiają się najbardziej, to aktywność nad fiordami nie rodzimych, lecz zagranicznych grup przestępczych. W ostatnich miesiącach dużo słyszy się o niepokojących wydarzeniach w Szwecji, w tym śmierci niewinnych ludzi podczas strzelanin i wybuchów bomb w kolejnych szwedzkich miastach. To w dużej mierze „zasługa” działalności szwedzko-kurdyjskiego gangu Foxtrot. Nie dziwi więc, że wśród zagrożeń wymienia się działalność członków szwedzkich gangów.