Odebrać zasiłki rodzicom i karać od 13 roku życia. Norwegia chce walczyć z gangami

Unge Høyre, młodzieżowa organizacja Partii Konserwatywnej, zaproponowała nowe rozwiązania wymierzone w przestępczość zorganizowaną wśród nieletnich. Jej przedstawiciele chcą, by członkowie gangów działających m.in. w Oslo otrzymywali surowsze kary.

– Nie można nazwać Oslo miastem bezpiecznym. Policja straciła nad nim kontrolę. Norwegowie mają prawo czuć się bezpiecznie, choć wiele osób nie może na to liczyć – skomentował w rozmowie z Klassekampen Ola Svenneby, lider Unge Høyre. Przedstawiciele organizacji przyznają, że szczególnym problemem stały się młodzieżowe gangi opanowujące stolicę Norwegii. – Przypadki przemocy, które obecnie obserwujemy, wynikają zarówno ze słabej integracji, jak i dużej imigracji, a także ze zbyt małej redystrybucji społecznej i alienacji, która postępuje od dawna – dodał Svenneby.

Młodzi konserwatyści zaznaczają, że ostatnie wydarzenia wymagają podjęcia drastycznych środków. Poza zwiększeniem liczby patroli na ulicach, proponują dozór elektroniczny członków gangów oraz obniżenie minimalnego wieku umożliwiającego ukaranie do 13 roku życia. Chcą także, by rodzice nieletnich przestępców stracili prawo do zasiłków na dziecko.