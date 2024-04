Halo, policja? Te metody oszustw wyczyściły wiele kont w Norwegii

W pierwszym kwartale 2024 roku norweski operator telefoniczny Telenor zablokował 11,1 miliona prób oszustw. Coraz więcej abonentów otrzymuje połączenia z numerów, pod które podszywają się wyłudzacze. Metoda fałszerstwa nazywa się „spoofingiem” i polega na tym, że oszust ukrywa się za numerem, który jest fikcyjny lub należy do kogoś innego.

Osoby, do których ktoś dzwoni, często widzą na ekranie norweski numer telefonu, ale oszuści zwykle mają siedzibę za granicą. Za pomocą narzędzi lub oprogramowania online zmieniają numer i kod kraju. Jak jednak na łamach Nettavisen uspokaja menadżerka ds. informacji Julie Hæhre w Telenor, nie oznacza to, że numer został zhakowany lub skradziony.

Ważne jest mimo to, aby nie podawać rozmówcom danych osobowych, nawet jeśli twierdzą, że rozwiązują „problem”. – Mogą na przykład powiedzieć, że odkryli trwającą próbę oszustwa na twoim koncie bankowym i że muszą posiadać identyfikator banku, aby móc temu zapobiec – mówi Hæhre.

Helsenorge ostrzega przed próbami oszustwa. Do użytkowników trafiają podejrzane maile

Niezależnie od treści zapytania nigdy nie można ujawniać danych karty, pobierać niczego na żądanie ani udostępniać obcym osobom dostępu do komputera lub podobnego urządzenia.

Z danych Økokrim wynika, że ​​w 2023 r. liczba zgłoszeń nadużyć finansowych wzrosła o 12 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Najbardziej wzrasta liczba oszustw wykorzystujących technologię do oszukania użytkownika. Ankieta przeprowadzona przez Norstat dla Frende pokazuje, że 92 proc. respondentów otrzymało e-maile, SMS-y lub rozmowy telefoniczne od oszustów.

Najczęstsze metody, jakie wykorzystują oszuści, to phishing i spoofing.Źródło: stock.adobe.com/licencja standardowa

Firma ubezpieczeniowa Frende Forsikring twierdzi w komunikacie prasowym, że zaobserwowano ostatnio wiele przypadków tzw. oszustw policyjnych. Tenerity, firma pomagająca osobom, które stały się ofiarami kradzieży tożsamości i nadużyć w internecie, uważa, że ofiary łączy to, że serwowana jest im realistyczna historia. Zwykle zaczyna się od telefonu od osoby, która twierdzi, że pracuje dla policji. Osoba ta przedstawia się jako śledczy, podając swoje imię i nazwisko oraz numer służbowy.

– Dowiadujesz się, że aresztowano dwie osoby za zaciągnięcie pożyczki na twoje nazwisko. Policja znalazła także podpisane przez ciebie upoważnienie do zakupu samochodu. Wydaje się to bardziej wiarygodne niż kiedykolwiek wcześniej – mówi Tina Jerstad z Tenerity.

Quishing, wiadomości głosowe AI i telefony z „banku”: co szykują oszuści cyfrowi w 2024?

Asertywność to podstawa

W końcu jednak potrzebne będzie BankID i wówczas dochodzi do oszustwa. Aby uzyskać dostęp do Digipost lub podobnego rozwiązania, należy potwierdzić swoją tożsamość i zobaczyć, co wyśle „policja”.