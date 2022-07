Najczarniejszy dzień w historii Norwegii. Mija 11 lat od ataku na Utøya

22 lipca mija jedenaście lat od zamachów na wyspie Utøya oraz w dzielnicy rządowej w Oslo. Anders Behring Breivik (po zmianie nazwiska Fjotolf Hansen) zabił tego dnia 77 osób i ranił ponad 300. Najmłodsza z ofiar miała zaledwie 14 lat.

24 sierpnia 2012 roku sąd skazał Breivika za masowe morderstwo na 21 lat pozbawienia wolności. To najwyższy wymiar kary przyznawany w Norwegii. W styczniu 2022, po odbyciu dziesięciu lat kary więzienia, Breivik ubiegał się o warunkowe zwolnienie. Pod koniec marca Sąd Apelacyjny orzekł, że zwolnienie Breivika na okres próbny po upływie minimalnego okresu kary pozbawienia wolności “byłoby eksperymentem nie do obrony”. Sędziowie podkreślili, że skazany pokazał, że ma zdolność i chęć do przeprowadzania najbardziej ekstremalnych aktów przemocy. Anders Behring Breivik nie może zatem złożyć apelacji i dalszego postępowania w sprawie jego warunkowego zwolnienia nie będzie.

Obchody rocznicowe

W tym roku uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o godz. 9.30 pod głównym budynkiem w dzielnicy dządowej w Oslo, gdzie Breivik jedenaście lat temu zdetonował bombę samochodową. - Ataku 22 lipca dokonał tylko jeden mężczyzna, ale o wiele więcej podzielało jego postawy - mówił dziś premier Jonas Gahr Støre w swoim przemówieniu. Nawiązał także do ataku w nocy z 24. na 25 czerwca, kiedy sprawca zastrzelił dwie przypadkowe osoby w pubie w Oslo, a dziesięć ciężko ranił. - [Te osoby - przyp. red.] stały się ofiarami najprawdopodobniej dlatego, że celebrowały prawo do kochania, kogo tylko chcą. A sprawca prawdopodobnie był islamskim ekstremistą - powiedział premier. Zaapelował też do społeczności muzułmańskiej, by przeciwstawiała się ekstremistycznym postawom.



- W Norwegii żyjemy z wysokim poziomem zagrożenia terrorystycznego. To rzeczywistość, którą musimy traktować poważnie - podkreślił Støre.