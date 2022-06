Miejsce pamięci ofiar zamachów z 22 lipca gotowe. Można je odwiedzać na Utøykaia

Prawie jedenaście lat po atakach terrorystycznych 18 czerwca otwiera się narodowe miejsce pamięci na Utøykaia. Pomnik upamiętniający ofiary zamachów Breivika składa się z 77 brązowych kolumn, ponieważ tyle osób zginęło 22 lipca 2011 w dzielnicy rządowej i na wyspie Utøya. Na zlecenie Statsbygg obiekt zaprojektowała firma architektoniczna Manthey Kula.

Po atakach terrorystycznych wcześnie stało się jasne, że władze chcą narodowego miejsca pamięci na Utøya. Chociaż w dzielnicy rządowej w końcu ustawiono tymczasowy pomnik, na wyspie go zabrakło. Pojawiło się za to pytanie, gdzie dokładnie powinien się znajdować.

Próbując rozwiązać konflikt, AUF zaproponowała w 2017 roku, że lepiej wykorzystać teren należący do ugrupowania na Utøykaia. Tego samego lata rząd uznał, że to najlepsze rozwiązanie. To również wywołało sprzeciw grupy około 20 osób zamieszkujących okolicę, którzy wnieśli sprawę do sądu, argumentując pozew tym, że pomnik będzie się znajdował za blisko miejsca tragedii i wywoła traumę na nowo.