Miały być bardziej „eko”, wywołały burzę. Klienci narzekają na nowe nakrętki Coca-Coli

Coca-Cola wprowadziła nową nakrętkę na początku września. stock.adobe.com/ fot. WDnet Studio/ tylko do użytku redakcyjnego

We wrześniu norweska Coca-Cola wprowadziła nowe nakrętki do plastikowych butelek z kultowym napojem. W zamyśle producentów rozwiązanie ma pomóc jeszcze bardziej usprawnić recykling w kraju fiordów, jednak najwyraźniej nie przypadło do gustu konsumentom, którzy skarżą się, że jest ono bardzo niewygodne.

Innowacyjne nakrętki różnią się od starych tym, że są przymocowane do szyjki butelki tak, że nie można ich po prostu zdjąć i trzymać luzem. W ten sosób Coca-Cola chce zmniejszyć ilość nakrętek, które nie trafiają do koszów na śmieci i zanieczyszczają środowisko.

Tylko przeszkadza w piciu Dyrektor ds. Komunikacji w Coca-Cola Norge, Inger Marie Ingdahl, twierdzi, że ​​firma przetestowała kilka prototypów, dopóki nie znalazła nasadki mocującej nakrętkę, która byłaby zarówno trwała, jak i wygodna w użyciu. Wychodzi jednak na to, że fani napoju nie są zadowoleni ze zmiany.

W mediach społecznościowych, a szczególnie w komentarzach pod facebookowym postem Coca-Coli obwieszczającym wypuszczenie na rynek nowych nakrętek, zawrzało. Użytkownicy uznali pomysł koncernu za niewypał, ponieważ ich zdaniem przede wszystkim przeszkadza w piciu. Ponadto przez plastikowy uchwyt butelkę jest trudno z powrotem zakręcić.

Konsumenci podsumowują, że i tak zawsze wyrzucają butelkę razem z nakrętką, więc dodatkowe zabezpieczenie jest zupełnie niepotrzebne.

Koncern się broni Inger Marie Ingdahl odpowiedziała na krytykę obietnicą, że Coca-Cola weźmie pod uwagę informacje zwrotne i rozumie, że nie każdemu roziązanie mogło przypaść do gustu. Zmiana nastąpiła w wyniku nowej dyrektywy UE, która wymaga, aby nakrętki były przymocowane do butelek do 2024 roku. Coca-Cola zdecydowała się wprowadzić zmianę już teraz. Koncern zastosował ją również w Anglii i Niemczech.

– Widzimy, że opinie w Norwegii są dość podobne do tych w innych krajach, ale od wprowadzenia zmiany minęło w nich więcej czasu. Na początku jest to nieco niezwykłe, ale nadal stwierdzamy, że zdecydowana większość ludzi rozumie, dlaczego to robimy i uważa, że ​​jest to dobry ruch na rzecz środowiska – mówi Ingdahl.

W zeszłym roku Coca-Cola przeszła na produkcję wszystkich butelek z plastiku pochodzącego z recyklingu. Poza tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło zmiany dotyczące sortowania i recyklingu bioodpadów oraz plastiku. Regulacje nakładają nowe obowiązki na gminy oraz przedsiębiorstwa produkujące duże ilości śmieci. Rygorystyczne przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku.



Źródła: TV2, Nettavisen, VG, Mojanorwegia