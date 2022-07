Papierowa butelka na piwo? Carlsberg testuje nowe rozwiązanie

Grupa Carlsberg, właściciel m.in. norweskiego browaru Ringnes, rozpoczyna testy papierowych butelek na piwo w ośmiu krajach Europy, w tym w Norwegii i Polsce. Butelki będą rozdawane konsumentom m.in. podczas festiwali.

Wnętrze innowacyjnej butelki jest wypełnione wyściółką z polimeru PEF pochodzenia roślinnego – jest on wytwarzany w całości z surowców naturalnych - jeżeli nie trafi do recyklingu, ulegnie degradacji w przyrodzie. Carlsberg wyjaśnia, że butelka nie jest wykonana wyłącznie z włókna drzewnego w trosce o jakość piwa. Wyściółka z polimeru ma chronić smak i nagazowanie napoju przez sześć miesięcy. - [PEF - przyp. red.] lepiej zatrzymuje dwutlenek węgla niż butelka PET [politereftalan etylenu - przyp.red.], więc zarówno środowisko, jak i nasze piwo mogą skorzystać na tym rozwiązaniu. Zewnętrzna warstwa butelki, wykonana z włókna drzewnego, pomaga dłużej utrzymywać piwo w niskiej temperaturze dzięki lepszym właściwościom izolacyjnym niż np. puszki lub butelki szklane - tłumaczy Emma Bjørke, szefowa ds. zrównoważonego rozwoju w Ringnes.

Z całej testowej puli ok. 200 butelek trafi do Norwegii, a 1200 do Polski. Innowacyjne rozwiązanie będą też testować konsumenci z Finlandii, Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec.Źródło: ringnes/materiały prasowe

Trwają prace nad 3.0

Dopiero co poinformowano o testach papierowej butelki, a już trwają prace nad jej udoskonaleniem, tzw. wersją 3.0 - grupa Carlsberg chce, by warstwa PEF była tak cienka, jak to tylko możliwe - z 18 g do 5 g w każdej butelce. Ponadto trwają prace, by zmienić metalowy kapsel na biodegradowalny.





Carlsberg, Ringnes