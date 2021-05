Ładnie i bezpiecznie, ale drogo i nudno: emigranci ocenili życie w Norwegii

Już po raz siódmy InterNations, największa na świecie społeczność emigrantów (4 miliony członków), opublikowała ankietę Expat Insider. W edycji 2021 Norwegia zajmuje w rankingu 38. miejsce na 59. Najlepiej wypadła pod względem pracy (11. miejsce), a najgorzej w indeksie kosztów utrzymania (57. miejsce). Polska uplasowała się ogółem na 43. lokacie.

Emigranci dają Norwegii nawet 2. miejsce na świecie pod względem liczby godzin pracy (84 proc. pozytywnych odpowiedzi w porównaniu z 66 proc. średniej). 82 proc. respondentów jest natomiast zadowolonych ze stanu lokalnej gospodarki, ale już mniej pozytywnie ocenia lokalne możliwości kariery (47 proc. ocen negatywnych). Około co trzeci ankietowany (32 proc.) przeniósł się do Norwegii z powodów związanych z pracą, a 26 proc. dla miłości. Jeśli chodzi o poziom życia, emigranci w kraju fiordów szczególnie doceniają jakość środowiska naturalnego (2. miejsce), a także bezpieczeństwo (7. miejsce).

Około co trzeci ankietowany (32 proc.) przeniósł się do Norwegii z powodów związanych z pracą, a 26 proc. dla miłości. stock.adobe.com/licencja standardowa

Trudno znaleźć przyjaciół

Jednak możliwości spędzania wolnego czasu (54. miejsce) pozostawiają wiele do życzenia. Prawie co czwarty cudzoziemiec (24 proc.) niekorzystnie odnosi się do dostępnych w Norwegii form spędzania wolnego czasu, a tylko 51 proc. pozytywnie ocenia własne zajęcia towarzyskie i rekreacyjne. Obcokrajowcom trudno jest znaleźć w Norwegii przyjaciół, szczególnie wśród rodowitych mieszkańców, a 31 proc. nie czuje się dobrze w norweskiej kulturze, wynika z ankiety Expat Insider.