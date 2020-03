Kraje nordyckie w czołówce najszczęśliwszych miejsc do życia. Norwegia zamyka pierwszą piątkę

W tegorocznym Światowym Raporcie Szczęścia (The World Happiness Report), przygotowanym na zlecenie ONZ, kraje nordyckie nie mają sobie równych, zajmując aż cztery z pięciu pierwszych miejsc na liście najszczęśliwszych państw do życia. Numerem jeden została w tym roku Finlandia, natomiast tuż za nią uplasowała się Dania, Szwajcaria oraz Islandia. Norwegia z kolei zamyka pierwszą piątkę.

Dlaczego akurat kraje nordyckie?

Twórcy raportu postanowili również postawić sobie pytanie, co decyduje o tak dobrych wynikach krajów nordyckich, które od lat utrzymują się w czołówce najbardziej szczęśliwych miejsc do życia. Jako główne przyczyny takich tendencji wymieniono przede wszystkim takie aspekty, jak wysoki poziom demokracji, niska korupcja czy złożona oferta pomocy socjalnej oferowana przez państwo. Dodatkowo na szczęście mieszkańców krajów nordyckich wpływa też niezmiennie poczucie większej wolności i zaufania społecznego, które wraz z wysoką tolerancją sprawia, że życie na północy Europy daje większą satysfakcję niż w innych miejscach na świecie. Nie bez znaczenia jest też sytuacja finansowa państw, które znalazły się w pierwszej piątce – każde z nich może się bowiem pochwalić wysokim dobrobytem, a co za tym idzie – wysoką jakością życia.