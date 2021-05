Mieszkańcy Norwegii muszą przygotować się na wzrost cen: drożeją podstawowe artykuły i plastik

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy nastąpił wzrost cen podstawowych produktów spożywczych. Jak wynika z opinii przygotowanej przez holding Orkla, może doprowadzić to do gwałtownego podrożenia artykułów w sklepach.

Średni wzrost cen surowców wyniósł w ostatnich sześciu miesiącach 30 proc. – Obserwujemy obecnie bardzo wysoki wzrost cen podstawowych produktów. W przeszłości towarzyszyły nam podobne procesy, ale były słabsze. Teraz olej roślinny jest o 100 proc. droższy. [...] Jest to o wiele trudniejsze, niż obserwowaliśmy wcześniej – informuje na łamach Nettavisen Jaan Ivar Semlitsch, dyrektor generalny Orkli.

Doniesienia holdingu potwierdzają wskaźniki agencji Bloomberg. Podstawowe produkty rolne podrożały o 70 proc. w stosunku do maja 2020 roku, wynika z raportów. Sytuacja może przyczynić się do wzrostu cen artykułów spożywczych na sklepowych półkach.