Księżniczka i szaman wreszcie na ślubnym kobiercu: Märtha Louise i Durek Verret powiedzą sobie „tak”

Najstarsze dziecko norweskiego króla, księżniczka Märtha Louise, poślubi swojego hollywoodzkiego partnera, samozwańczego szamana Durka Verretta, ogłosiła w para 13 września. Harald V napisał w oświadczeniu, że jego rodzina „z radością powita” Verreta.

We wspólnym komunikacie opublikowanym na Instagramie narzeczeni ujawnili, że ​​ślub odbędzie się latem przyszłego roku w Geiranger. Dom królewski nie pokryje rachunku za nadchodzące wydarzenie, a menadżer Verretta potwierdza, że ten przeprowadzi się do Norwegii.

Związek księżniczki Märthy Louise (51 l.) i Durka Verretta (48 l.) został upubliczniony w 2019 roku. 3 lata później byli już zaręczeni, ale data ślubu nie była znana aż do teraz. Wiadomo już, że zakochani powiedzą sobie „tak” w hotelu Union w malowniczym Geiranger 31 sierpnia 2024.

– Geiranger słynie ze spektakularnych fiordów i imponujących gór. Fiord Geiranger znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i reprezentuje bogatą kulturę i naturalne piękno Norwegii. (...) To dla nas wiele znaczy, że możemy zgromadzić naszych bliskich w miejscu tak bogatym w historię i spektakularną przyrodę. Geiranger to idealne miejsce na okazanie naszej miłości – napisała para we wspólnym oświadczeniu.