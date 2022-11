Księżniczka rezygnuje z pełnienia królewskich obowiązków

Marta Ludwika, córka króla Norwegii Haralda V, ogłosiła, że nie będzie reprezentować już rodziny królewskiej. Księżniczka rezygnuje z pełnienia oficjalnych obowiązków. Decyzję potwierdził Pałac Królewski.

8 listopada Pałac wydał oświadczenie, w którym potwierdza, że Marta Ludwika nie będzie już reprezentować rodziny królewskiej. Decyzja zapadła w porozumieniu z najbliższą rodziną. - Księżniczka przekazała dziś organizacjom, których jest patronką, że wyrzeka się mecenatu, co wyznacza ramy jej oficjalnych obowiązków. Dzięki temu księżniczka chce przyczynić się do wyraźniejszego rozróżnienia między jej działalnością biznesową a jej miejscem w rodzinie królewskiej. Organizacje patronackie otrzymają patronat ze strony innych członków rodziny królewskiej - czytamy w oświadczeniu.



Na życzenie króla Haralda V Marta Ludwika zachowa tytuł książęcy, nie może jednak wykorzystywać go do celów komercyjnych. - Król i Królowa pragną podziękować Księżnej Marcie Ludwice za wysiłek, jaki Księżniczka włożyła w swoją oficjalną pracę przez dziesięciolecia. Wykonywała ją z troską, ciepłem i dużym zaangażowaniem - informuje Pałac.



Marta Ludwika i jej narzeczony Durek Verrett będą obecni na ważnych uroczystościach rodzinnych lub na niektórych wydarzeniach sportowych, gdzie tradycją jest wspólne uczestnictwo rodziny królewskiej.