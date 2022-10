Energii nie trzeba będzie racjonować, ale ceny prądu w Norwegii wiele się nie zmienią

Jeszcze latem pojawiły się obawy, że kryzys doprowadzi do sytuacji, w której w Norwegii trzeba będzie zabezpieczać dostawy energii. stock.adobe.com/licencja standardowa

Według opublikowanych 19 października danych Urzędu ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) trzeci tydzień z rzędu obserwuje się wyraźny wzrost napełnienia magazynów w południowej Norwegii. Oznacza to, że ryzyko konieczności racjonowania energii zimą jest obecnie bardzo małe.

Wody przybyło szczególnie w południowej i wschodniej części kraju fiordów (obszar NO2), gdzie poziom zwiększył się w tydzień o 3,1 punktu procentowego, co odpowiada 1,1 TWh. Zarówno analitycy, jak i norweski minister ds. ropy i energii nie pozostawiają jednak złudzeń: nie wpłynie to znacząco na ceny prądu, który i tak będzie drogi.

Jeszcze latem pojawiły się obawy, że kryzys doprowadzi do sytuacji, w której w Norwegii trzeba będzie zabezpieczać dostawy energii. W połowie lipca rząd ogłosił, że producenci energii mają dostarczać cotygodniowe informacje o tym, jak gospodarują zasobami wodnymi. Miało to zapobiec nadmiernemu eksportowi.

W sierpniu poziom napełnienia zbiorników wodnych we wschodniej i południowo-zachodniej części kraju był najniższy od 20 lat. Pomiary NVE pokazały odpowiednio 67,5 i 49,3 proc. Poziomowi wody w magazynach nie sprzyjała norweska pogoda, która w tym roku w miesiącach letnich okazała się wyjątkowo uboga w opady deszczu.

Prąd i tak będzie drogi

Mimo to analityk energetyczny Tor Reier Lilleholt z Volue Insight mówi, że chociaż większa ilość wody w zbiornikach przyczyni się do niższych cen energii elektrycznej niż w czarnym scenariuszu, i tak będą one będą rosły przez całą zimę. Uważa jednocześnie, że ​​istnieje bardzo mała szansa na racjonowanie prądu. Problem może się pojawić, kiedy zimą będzie mroźno, sucho, a producenci będa eksportować więcej energii niż zwykle.