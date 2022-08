W zbiornikach na wschodzie i południu kończy się woda: najniższy poziom od 20 lat

Poziom napełnienia zbiorników wodnych we wschodniej i południowo-zachodniej Norwegii był w zeszłym tygodniu najniższy od 20 lat. Według informacji Urzędu ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) pomiary pokazały odpowiednio 67,5 i 49,3 proc.

Prawdziwe kłopoty wiosną

– Warto monitorować 60 dużych elektrowni w całej południowej Norwegii – mówi szef ds. analiz Value Insight, Tor Reier Lilleholt, w rozmowie z NTB. Cierpliwość, obserwacje i kontrolowanie produkcji energii to na razie jedyne środki, jakie można podjąć, by poziom zapełnienia zbiorników wodnych stopniowo wracał do normy.