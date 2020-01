Droższy przewóz alkoholu i papierosów do Norwegii. Próba zniechęcenia do zakupów za granicą?

Wraz z początkiem 2020 roku w życie weszły wyższe stawki podatku akcyzowego w ramach uproszczonej procedury celnej. Dotyczą one osób prywatnych przewożących wyroby alkoholowe i tytoniowe na teren Norwegii, przypomina Urząd Celny (Tolletaten).

Według informacji Tolletaten dziś dorosła osoba może wwieźć do Norwegii bez płacenia akcyzy i cła:Mocniejsze alkohole można też wymienić na słabsze: limit na napoje spirytusowe może zostać wymieniony na 1,5 litra wina lub piwa/cydru, a limit na wino na piwo/drinki/cydr w przeliczeniu litr za litr. Pamiętajmy jednak, że wino oraz piwo/drinki/cydr nie mogą zostać wymienione na mocniejsze alkohole.

W przypadku wyrobów tytoniowych limit bez opłat celnych wynosi 200 sztuk papierosów lub 250 g innych produktów tytoniowych oraz 200 sztuk bibułek papierosowych. Limit alkoholowy zmniejsza się na rzecz wyrobów tytoniowych, jednak limit na wyroby tytoniowe da się wymienić na 1,5 litra wina lub piwa/drinków/cydru. Dotyczy to wymiany całego limitu wyrobów tytoniowych na alkohol, ponadto nie można dokonać odwrotnej wymiany: limitu alkoholu na tytoń.

Zgodnie z zapowiedzianymi na 2020 rok restrykcjami podróżni, którzy planują zakupy na lotnisku w sklepie bezcłowym, muszą się liczyć ze zniknięciem możliwości rezygnacji z wyrobów tytoniowych na napoje procentowe. Oznacza to, że przykładowo będą mogli przetransportować bez opłacania cła i akcyzy maksymalnie cztery butelki wina. Od 2014 obowiązujący jeszcze limit da się rozszerzyć do sześciu butelek, jeśli nie kupiło się papierosów.

Poza rzeczami zwolnionymi z podatku i cła przed przekroczeniem norweskiej granicy można zadeklarować do 27 litrów piwa bądź wina, czterech litrów mocnego alkoholu, 400 sztuk papierosów i 500 gramów tytoniu lub snusu. W razie importu większych ilości podanych towarów trzeba liczyć się z dodatkowymi opłatami za litr i gram według nowych stawek podatku akcyzowego. Wyższe opłaty weszły w życie 1 stycznia 2020, informuje Toll.

Na zadeklarowanie przewożonych produktów podlegających opłatom celnym i podatkowi akcyzowemu lub wymagających specjalnych zezwoleń pozwalają maszyny do odprawy celnej i aplikacja KvoteAppen, można to również zrobić u celników po przekroczeniu czerwonej bramki na lotnisku.



Uproszczone zasady odprawy celnej nie dotyczą jednak alkoholu i wyrobów tytoniowych zakupionych w sklepie bezcłowym na lotnisku. Bez specjalnej licencji nie można wwieźć do Norwegii również napojów o zawartości powyżej 60 proc.