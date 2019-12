Handel przygraniczny bije kolejne rekordy. Spełnia się „najgorszy koszmar” norweskich sklepów

Spełnia się „najgorszy koszmar”

Sytuację norweskich przedsiębiorców może pogorszyć też zapowiedź sieci szwedzkich sklepów monopolowych Systembolaget, która ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że zamierza obniżyć ceny piwa, aby ograniczyć zakupy Szwedów w Danii i Niemczech. Taki zabieg może jednak jednocześnie przyciągnąć jeszcze większą rzeszę Norwegów, którzy z roku na rok coraz chętniej wybierają przygraniczne sklepy.



Tak drastycznie rosnące tendencje to powód do dużego niezadowolenia dla norweskich przedsiębiorców, którzy zapewniają, że wzrost wartości handlu przygranicznego przerósł ich najgorsze oczekiwania. Uważają też, że powinien być to też sygnał dla norweskich polityków, że nadszedł najwyższy czas, aby podjąć stanowcze działania, które powstrzymają przepływ wartości i miejsc pracy z Norwegii do Szwecji.