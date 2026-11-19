własne wejście,

własną łazienkę i toaletę,

miejsce do gotowania,

miejsce do odpoczynku i spania.

O dodatek może wystąpić osoba, która skończyła 18 lat. Musi być zarejestrowana w norweskim rejestrze ludności (Folkeregisteret) pod adresem, którego dotyczy wniosek. Mieszkanie musi być dopuszczone do zamieszkania i mieć:Osoby, które wynajmują pokój w mieszkaniu dzielonym z innymi (bokollektiv), co do zasady dodatku nie dostaną. Tak samo jest ze studentami i uczniami, którzy mają prawo do pożyczki lub stypendium z Lånekassen, oraz z osobami, które z nimi mieszkają. Wyjątkiem są między innymi gospodarstwa, w których są dzieci poniżej 18 lat.