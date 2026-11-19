19 listopada 2026 08:52
Dodatek mieszkaniowy w Norwegii. Kto dostanie przelew 20 listopada i do kiedy złożyć wniosek?
Trzy daty w kalendarzu Husbanken
Najbliższe terminy:
- piątek 20 listopada – decyzja i wypłata za październik dla osób, którym przyznano dodatek,
- środa 25 listopada – ostatni dzień na złożenie wniosku za listopad,
- piątek 18 grudnia – wypłata za listopad dla osób z pozytywną decyzją.
Zwykle pieniądze wpływają 20. dnia miesiąca. Gdy ten dzień wypada w weekend albo święto, Husbanken wypłaca dodatek w piątek przed nim. W grudniu 20. dzień to niedziela, stąd przelew 18 grudnia. Pieniądze mogą pojawić się na koncie dopiero po południu albo wieczorem, bo zależy to od banku. Wszystkie terminy są w kalendarzu wypłat Husbanken.
Kto może dostać dodatek
- własne wejście,
- własną łazienkę i toaletę,
- miejsce do gotowania,
- miejsce do odpoczynku i spania.
Osoby, które wynajmują pokój w mieszkaniu dzielonym z innymi (bokollektiv), co do zasady dodatku nie dostaną. Tak samo jest ze studentami i uczniami, którzy mają prawo do pożyczki lub stypendium z Lånekassen, oraz z osobami, które z nimi mieszkają. Wyjątkiem są między innymi gospodarstwa, w których są dzieci poniżej 18 lat.
Limit dochodu: w Oslo 28 241 kr miesięcznie dla jednej osoby
Granice na listopad według kalkulatora Husbanken (miesięczny dochód całego gospodarstwa):
- Oslo – 28 241 kr dla jednej osoby, 34 448 kr dla dwóch, 40 013 kr dla trzech i 45 908 kr dla czterech,
- Bergen, Stavanger, Trondheim i Tromsø – 27 314 kr, 33 400 kr, 38 844 kr i 44 619 kr,
- Kristiansand – 26 651 kr, 32 652 kr, 38 010 kr i 43 699 kr,
- Drammen, Fredrikstad i Ålesund – 25 326 kr, 31 154 kr, 36 340 kr i 41 857 kr.
Granicę dla swojej gminy i liczby domowników sprawdzisz na stronie Husbanken o warunkach dodatku.
Ile możesz dostać, policzy kalkulator dodatku mieszkaniowego. Husbanken bierze koszty mieszkania do ustalonego limitu, odejmuje wkład własny, który zależy od dochodu i liczby domowników, i wypłaca 73,7 proc. tej różnicy. Kwot niższych niż 61 kr miesięcznie urząd nie wypłaca.
Dochody z Polski też trzeba zgłosić
- dochody z zagranicy, na przykład pensję, emeryturę lub rentę z Polski – bez względu na to, w którym kraju płacisz od nich podatek,
- dochody z własnej działalności,
- dochody kapitałowe powyżej 6 886 kr rocznie na osobę, na przykład odsetki albo zysk z wynajmu,
- majątek netto w Norwegii i za granicą, czyli majątek po odjęciu długów.
Przy wynajmowanym mieszkaniu majątek netto do 333 557 kr nie zmienia dodatku. Od nadwyżki Husbanken dolicza do dochodu 65 proc., rozłożone na 12 miesięcy. Dochody podane samodzielnie urząd porównuje później z rocznym rozliczeniem podatkowym. Kto dostał za mało, dostaje dopłatę. Kto dostał za dużo, musi zwrócić nadwyżkę.
Zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger), także na postojowym, i zasiłek AAP są wypłacane co 14 dni. Dwa razy w roku w jednym miesiącu wypadają więc trzy wypłaty. Husbanken liczy wtedy do dochodu tylko dwie trzecie tej sumy.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje zarówno przy wynajmie, jak i we własnym mieszkaniu. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. John Sandoy / Adobe Stock, licencja standardowa
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Jak złożyć wniosek do 25 listopada
Odpowiedź przychodzi elektronicznie 20. dnia następnego miesiąca, razem z przelewem. Jeśli wniosek ma braki, a uzupełnisz je w ciągu miesiąca od terminu, liczy się jako złożony na czas. Po odmowie z powodu zbyt wysokiego dochodu wniosek sam przechodzi na kolejny miesiąc. Po trzech takich odmowach trzeba złożyć go od nowa. Na odwołanie od decyzji są trzy tygodnie.
Uwaga na fałszywe SMS-y. Husbanken w SMS-ie i e-mailu informuje tylko o tym, że czeka na ciebie pismo. Nie podaje kwot, linków ani haseł. Nie klikaj w link z wiadomości, która wygląda na wysłaną przez urząd. Otwórz przeglądarkę, wejdź na husbanken.no i zaloguj się samodzielnie.
Po przeprowadzce złóż nowy wniosek
Inne zmiany zgłasza się po zalogowaniu do Min bostøtte:
- nowy czynsz albo inne koszty mieszkania,
- ktoś się wprowadził albo wyprowadził,
- ktoś z domowników został studentem,
- zmieniły się dochody z zagranicy, z działalności albo kapitałowe,
- nowy numer konta.
Pełną listę podaje Husbanken na stronie o zgłaszaniu zmian.
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