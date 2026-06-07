07 czerwca 2026 13:09
Czynsze w Norwegii znów w górę. Coraz drożej w kolejnych regionach
Ceny rosną poza Oslo. Zmiany widoczne w coraz większej części Norwegii
Geir Skogheim, dyrektor sprzedaży w Utleiemegleren, wskazuje na przesuwanie się popytu poza największe miasta. Według niego wyższe czynsze w dużych ośrodkach skłaniają część najemców do szukania mieszkań w pobliskich gminach i regionach. Efekt jest widoczny w danych. Wzrost cen coraz częściej obejmuje obszary poza tradycyjnymi punktami presji.
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Bergen nadal mocne. Stavanger i Trondheim niżej
Skogheim zaznacza, że to najniższe tempo wśród największych rynków. Jednocześnie według niego poziom ten pozostaje wysoki w ujęciu historycznym. Żaden z analizowanych rynków nie pokazał słabego rozwoju. Cały portfel Utleiemegleren odnotował wzrost czynszów o 5,7 proc. rok do roku.
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