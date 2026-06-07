Czynsze w Norwegii znów w górę. Coraz drożej w kolejnych regionach

Presja czynszowa wychodzi poza Oslo. Najnowsze dane norweskiej firmy pośrednictwa najmu Utleiemegleren za maj pokazują wzrost stawek w całym kraju. W kilku regionach podwyżki były wyższe niż w stolicy.

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W maju 2026 roku najmocniej wzrosły czynsze w Bergen. Były wyższe o 7,9 proc. niż rok wcześniej. Utleiemegleren wskazuje, że także okolice Oslo notują silne tempo wzrostu, szczególnie Asker i Bærum oraz Nedre Romerike. Oznacza to szerszy zasięg presji na rynku najmu.

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Ceny rosną poza Oslo. Zmiany widoczne w coraz większej części Norwegii W Oslo czynsze wzrosły o 5,4 proc. To mniej niż w kilku innych częściach kraju. W Asker i Bærum wzrost wyniósł 7,1 proc., a w Nedre Romerike 6,4 proc. Vestfold zanotował podwyżkę o 6,2 proc.



Geir Skogheim, dyrektor sprzedaży w Utleiemegleren, wskazuje na przesuwanie się popytu poza największe miasta. Według niego wyższe czynsze w dużych ośrodkach skłaniają część najemców do szukania mieszkań w pobliskich gminach i regionach. Efekt jest widoczny w danych. Wzrost cen coraz częściej obejmuje obszary poza tradycyjnymi punktami presji.

Oslo tradycyjnie pozostaje najdroższym rynkiem w Norwegii.Fot. Pixabay

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Bergen nadal mocne. Stavanger i Trondheim niżej Bergen utrzymuje wysoką dynamikę. Majowe dane potwierdzają, że lokalny rynek pozostaje jednym z najbardziej napiętych w kraju. Na przeciwnym końcu zestawienia znalazły się Stavanger i Trondheim. W obu miastach wzrost wyniósł 3,9 proc.



Skogheim zaznacza, że to najniższe tempo wśród największych rynków. Jednocześnie według niego poziom ten pozostaje wysoki w ujęciu historycznym. Żaden z analizowanych rynków nie pokazał słabego rozwoju. Cały portfel Utleiemegleren odnotował wzrost czynszów o 5,7 proc. rok do roku.