19.11.2026 08:52
Būsto išmoka Norvegijoje. Kas gaus pervedimą lapkričio 20 d. ir iki kada pateikti prašymą?
Trys datos „Husbanken“ kalendoriuje
Artimiausios datos:
- penktadienis, lapkričio 20 d. – sprendimas ir išmoka už spalį tiems, kam išmoka paskirta,
- trečiadienis, lapkričio 25 d. – paskutinė diena pateikti prašymą už lapkritį,
- penktadienis, gruodžio 18 d. – išmoka už lapkritį tiems, kurių prašymas bus patenkintas.
Paprastai pinigai pervedami mėnesio 20 dieną. Kai ši diena sutampa su savaitgaliu ar švente, „Husbanken“ išmoka pinigus penktadienį prieš ją. Gruodį 20-oji yra sekmadienis, todėl pervedimas bus gruodžio 18 d. Pinigai sąskaitoje gali atsirasti tik po pietų arba vakare – tai priklauso nuo banko. Visos datos pateiktos „Husbanken“ išmokų kalendoriuje.
Kas gali gauti išmoką
- atskirą įėjimą,
- atskirą vonios kambarį ir tualetą,
- vietą maistui gaminti,
- vietą poilsiui ir miegui.
Asmenys, kurie nuomojasi kambarį bendrame būste (bokollektiv), paprastai išmokos negauna. Tas pats taikoma studentams ir mokiniams, turintiems teisę į „Lånekassen“ paskolą ar stipendiją, bei kartu su jais gyvenantiems asmenims. Išimtis taikoma, be kita ko, namų ūkiams, kuriuose yra vaikų iki 18 metų.
Pajamų riba Osle: 28 241 NOK per mėnesį vienam asmeniui
Lapkričio ribos pagal „Husbanken“ skaičiuoklę (viso namų ūkio mėnesio pajamos):
- Oslo – 28 241 NOK vienam asmeniui, 34 448 NOK dviem, 40 013 NOK trims ir 45 908 NOK keturiems,
- Bergen, Stavanger, Trondheim ir Tromsø – 27 314 NOK, 33 400 NOK, 38 844 NOK ir 44 619 NOK,
- Kristiansand – 26 651 NOK, 32 652 NOK, 38 010 NOK ir 43 699 NOK,
- Drammen, Fredrikstad ir Ålesund – 25 326 NOK, 31 154 NOK, 36 340 NOK ir 41 857 NOK.
Savo savivaldybės ir namų ūkio dydžio ribą rasite „Husbanken“ puslapyje apie išmokos sąlygas.
Kiek galite gauti, parodys būsto išmokos skaičiuoklė. „Husbanken“ ima būsto išlaidas iki nustatytos ribos, atima nuosavą dalį, kuri priklauso nuo pajamų ir namų ūkio narių skaičiaus, ir išmoka 73,7 proc. šio skirtumo. Mažesnės nei 61 NOK per mėnesį sumos neišmokamos.
Pajamas iš Lietuvos taip pat reikia nurodyti
- pajamas iš užsienio, pavyzdžiui, atlyginimą ar pensiją iš Lietuvos – nesvarbu, kurioje šalyje nuo jų mokate mokesčius,
- pajamas iš individualios veiklos,
- kapitalo pajamas, viršijančias 6 886 NOK per metus vienam asmeniui, pavyzdžiui, palūkanas ar pelną iš nuomos,
- grynąjį turtą Norvegijoje ir užsienyje, tai yra turtą atėmus skolas.
Jei būstą nuomojatės, grynasis turtas iki 333 557 NOK išmokos nekeičia. Nuo perviršio „Husbanken“ prie pajamų prideda 65 proc., padalytus 12 mėnesių. Pačių nurodytas pajamas įstaiga vėliau palygina su metine mokesčių ataskaita. Kas gavo per mažai, gauna priemoką. Kas gavo per daug, turi grąžinti permoką.
Bedarbio pašalpa (dagpenger), taip pat ir prastovos metu, bei AAP išmoka mokamos kas 14 dienų. Todėl du kartus per metus per vieną mėnesį išmokamos trys išmokos. Tada „Husbanken“ į pajamas įskaičiuoja tik du trečdalius šios sumos.
Būsto išmoka gali priklausyti ir nuomojantiems, ir nuosavame būste gyvenantiems. Asociatyvi nuotrauka.Nuotr. John Sandoy / Adobe Stock, standartinė licencija
Kaip pateikti prašymą iki lapkričio 25 d.
Atsakymas ateina elektroniniu būdu kito mėnesio 20 dieną, kartu su pervedimu. Jei prašyme trūksta duomenų, bet juos papildysite per mėnesį nuo termino, prašymas laikomas pateiktu laiku. Gavus neigiamą atsakymą dėl per didelių pajamų, prašymas automatiškai perkeliamas į kitą mėnesį. Po trijų tokių atsakymų prašymą reikia teikti iš naujo. Sprendimą galima apskųsti per tris savaites.
Saugokitės netikrų SMS žinučių. SMS žinute ir el. laišku „Husbanken“ praneša tik tai, kad jūsų laukia laiškas. Ji niekada nenurodo sumų, nuorodų ar slaptažodžių. Nespauskite nuorodos žinutėje, kuri atrodo išsiųsta įstaigos. Atidarykite naršyklę, eikite į husbanken.no ir prisijunkite patys.
Persikrausčius reikia teikti naują prašymą
Apie kitus pokyčius pranešama prisijungus prie „Min bostøtte“:
- nauja nuomos kaina ar kitos būsto išlaidos,
- kas nors atsikraustė arba išsikraustė,
- kas nors iš namų ūkio narių tapo studentu,
- pasikeitė pajamos iš užsienio, individualios veiklos ar kapitalo,
- naujas sąskaitos numeris.
Visą sąrašą rasite „Husbanken“ puslapyje apie pranešimus apie pokyčius.
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