19.11.2026 08:52
Bostøtte i Norge. Hvem får utbetaling 20. november, og når er søknadsfristen?
Tre datoer i Husbankens kalender
De nærmeste datoene:
- fredag 20. november – vedtak og utbetaling for oktober til dem som har fått innvilget bostøtte,
- onsdag 25. november – siste frist for å søke for november,
- fredag 18. desember – utbetaling for november til dem som får innvilget søknaden.
Vanligvis kommer pengene den 20. i måneden. Når den dagen faller på en helg eller helligdag, utbetaler Husbanken fredagen før. I desember er den 20. en søndag, derfor kommer utbetalingen 18. desember. Pengene kan komme på kontoen først på ettermiddagen eller kvelden, fordi det avhenger av banken. Alle datoene står i Husbankens oversikt over utbetalingsdatoer.
Hvem kan få bostøtte
- egen inngang,
- eget bad og toalett,
- kjøkkenløsning,
- mulighet for hvile.
De som leier rom i bokollektiv, har som hovedregel ikke rett til bostøtte. Det samme gjelder studenter og elever med rett til lån eller stipend fra Lånekassen, og personer som bor sammen med dem. Unntak gjelder blant annet husstander med barn under 18 år.
Inntektsgrense: 28 241 kroner i måneden for én person i Oslo
Grenser for november ifølge Husbankens kalkulator (månedlig inntekt for hele husstanden):
- Oslo – 28 241 kroner for én person, 34 448 kroner for to, 40 013 kroner for tre og 45 908 kroner for fire,
- Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø – 27 314 kroner, 33 400 kroner, 38 844 kroner og 44 619 kroner,
- Kristiansand – 26 651 kroner, 32 652 kroner, 38 010 kroner og 43 699 kroner,
- Drammen, Fredrikstad og Ålesund – 25 326 kroner, 31 154 kroner, 36 340 kroner og 41 857 kroner.
Grensen for din kommune og husstand finner du på Husbankens side om hvem som kan få bostøtte.
Hvor mye du kan få, viser bostøttekalkulatoren. Husbanken tar utgangspunkt i boutgiftene opp til en fastsatt grense, trekker fra egenandelen, som avhenger av inntekt og antall personer i husstanden, og utbetaler 73,7 prosent av differansen. Beløp under 61 kroner per måned blir ikke utbetalt.
Inntekt fra utlandet må også meldes
- inntekter i utlandet, for eksempel lønn eller pensjon fra hjemlandet – uansett hvor du skatter av dem,
- næringsinntekter,
- kapitalinntekter over 6 886 kroner per år per person, for eksempel renter eller overskudd fra utleie,
- netto formue i Norge og utlandet, altså formue minus gjeld.
Bor du i leid bolig, påvirker ikke netto formue opptil 333 557 kroner bostøtten. Av det som overstiger fribeløpet, legger Husbanken 65 prosent til inntekten, fordelt på 12 måneder. Inntekter du melder selv, blir senere kontrollert mot skatteoppgjøret. Har du fått for lite, får du etterbetalt. Har du fått for mye, må du betale tilbake.
Dagpenger, også ved permittering, og arbeidsavklaringspenger (AAP) utbetales hver 14. dag. To ganger i året kommer det derfor tre utbetalinger i samme måned. Da regner Husbanken bare med to tredeler av summen som inntekt.
Bostøtte kan gis både til dem som leier og til dem som eier boligen. Illustrasjonsfoto.Foto: John Sandoy / Adobe Stock, standardlisens
Slik søker du innen 25. november
Svaret kommer elektronisk den 20. i måneden etter, sammen med utbetalingen. Er søknaden ufullstendig, men blir rettet innen én måned etter fristen, regnes den som kommet inn i tide. Får du avslag på grunn av for høy inntekt, blir søknaden automatisk videreført til neste måned. Etter tre slike avslag må du søke på nytt. Klagefristen er tre uker.
Pass deg for falske SMS-er. I SMS og e-post opplyser Husbanken bare om at du har fått brev. De oppgir aldri beløp, lenker eller passord. Ikke klikk på lenker i meldinger som ser ut til å komme fra det offentlige. Åpne nettleseren, gå til husbanken.no og logg inn selv.
Etter flytting må du søke på nytt
Andre endringer melder du i Min bostøtte:
- ny husleie eller andre boutgifter,
- noen har flyttet inn eller ut,
- noen i husstanden har blitt student,
- endringer i utenlandsinntekter, næringsinntekter eller kapitalinntekter,
- nytt kontonummer.
Hele listen finner du på Husbankens side om å melde fra om endringer.
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