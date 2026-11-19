inntekter i utlandet, for eksempel lønn eller pensjon fra hjemlandet – uansett hvor du skatter av dem,

næringsinntekter,

kapitalinntekter over 6 886 kroner per år per person, for eksempel renter eller overskudd fra utleie,

netto formue i Norge og utlandet, altså formue minus gjeld.

Lønn, trygd og pensjon som utbetales i Norge, henter Husbanken selv fra Skatteetaten hver måned. Dette må du melde fra om selv:Bor du i leid bolig, påvirker ikke netto formue opptil 333 557 kroner bostøtten. Av det som overstiger fribeløpet, legger Husbanken 65 prosent til inntekten, fordelt på 12 måneder. Inntekter du melder selv, blir senere kontrollert mot skatteoppgjøret. Har du fått for lite, får du etterbetalt. Har du fått for mye, må du betale tilbake.Dagpenger, også ved permittering, og arbeidsavklaringspenger (AAP) utbetales hver 14. dag. To ganger i året kommer det derfor tre utbetalinger i samme måned. Da regner Husbanken bare med to tredeler av summen som inntekt.