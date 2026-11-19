los ingresos del extranjero, por ejemplo un salario o una pensión de tu país de origen, sin importar en qué país pagues impuestos por ellos,

los ingresos de actividad por cuenta propia,

los ingresos de capital superiores a 6 886 NOK al año por persona, por ejemplo intereses o beneficios de un alquiler,

el patrimonio neto en Noruega y en el extranjero, es decir, el patrimonio menos las deudas.

El salario, las prestaciones y las pensiones que se pagan en Noruega los obtiene Husbanken cada mes directamente de la Administración Tributaria (Skatteetaten). Tú mismo debes declarar:Si vives de alquiler, un patrimonio neto de hasta 333 557 NOK no cambia el subsidio. De lo que supere esa cantidad, Husbanken suma a los ingresos el 65 %, repartido en 12 meses. Los ingresos que declaras tú se comparan después con la liquidación anual de impuestos. Quien recibió de menos cobra la diferencia. Quien recibió de más debe devolver el exceso.La prestación por desempleo (dagpenger), también durante una suspensión temporal de empleo (permittering), y la prestación AAP se pagan cada 14 días. Por eso, dos veces al año coinciden tres pagos en un mismo mes. En ese caso Husbanken solo cuenta como ingreso dos tercios de esa suma.