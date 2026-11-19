19.11.2026 08:52
Subsidio de vivienda en Noruega. ¿Quién recibirá la transferencia el 20 de noviembre y hasta cuándo se puede presentar la solicitud?
Tres fechas en el calendario de Husbanken
Las próximas fechas:
- viernes 20 de noviembre – resolución y pago de octubre para quienes tienen concedido el subsidio,
- miércoles 25 de noviembre – último día para presentar la solicitud de noviembre,
- viernes 18 de diciembre – pago de noviembre para quienes reciban una resolución favorable.
Normalmente el dinero llega el día 20 de cada mes. Cuando ese día cae en fin de semana o festivo, Husbanken paga el viernes anterior. En diciembre el día 20 es domingo, por eso la transferencia será el 18 de diciembre. El dinero puede aparecer en la cuenta por la tarde o por la noche, porque depende del banco. Todas las fechas están en el calendario de pagos de Husbanken.
Quién puede recibir el subsidio
- entrada propia,
- baño y aseo propios,
- un espacio para cocinar,
- un espacio para descansar y dormir.
Quienes alquilan una habitación en una vivienda compartida (bokollektiv) por lo general no reciben el subsidio. Lo mismo ocurre con los estudiantes y alumnos que tienen derecho a un préstamo o una beca de Lånekassen, y con las personas que viven con ellos. Son una excepción, entre otros, los hogares con hijos menores de 18 años.
Límite de ingresos: 28 241 NOK al mes para una persona en Oslo
Límites de noviembre según la calculadora de Husbanken (ingresos mensuales de todo el hogar):
- Oslo – 28 241 NOK para una persona, 34 448 NOK para dos, 40 013 NOK para tres y 45 908 NOK para cuatro,
- Bergen, Stavanger, Trondheim y Tromsø – 27 314 NOK, 33 400 NOK, 38 844 NOK y 44 619 NOK,
- Kristiansand – 26 651 NOK, 32 652 NOK, 38 010 NOK y 43 699 NOK,
- Drammen, Fredrikstad y Ålesund – 25 326 NOK, 31 154 NOK, 36 340 NOK y 41 857 NOK.
El límite para tu municipio y el tamaño de tu hogar lo encuentras en la página de Husbanken sobre los requisitos.
Cuánto puedes recibir te lo dirá la calculadora del subsidio de vivienda. Husbanken toma los gastos de vivienda hasta un tope fijado, resta la parte que asume el hogar, que depende de los ingresos y del número de personas, y paga el 73,7 % de la diferencia. No se pagan importes inferiores a 61 NOK al mes.
Los ingresos del extranjero también hay que declararlos
- los ingresos del extranjero, por ejemplo un salario o una pensión de tu país de origen, sin importar en qué país pagues impuestos por ellos,
- los ingresos de actividad por cuenta propia,
- los ingresos de capital superiores a 6 886 NOK al año por persona, por ejemplo intereses o beneficios de un alquiler,
- el patrimonio neto en Noruega y en el extranjero, es decir, el patrimonio menos las deudas.
Si vives de alquiler, un patrimonio neto de hasta 333 557 NOK no cambia el subsidio. De lo que supere esa cantidad, Husbanken suma a los ingresos el 65 %, repartido en 12 meses. Los ingresos que declaras tú se comparan después con la liquidación anual de impuestos. Quien recibió de menos cobra la diferencia. Quien recibió de más debe devolver el exceso.
La prestación por desempleo (dagpenger), también durante una suspensión temporal de empleo (permittering), y la prestación AAP se pagan cada 14 días. Por eso, dos veces al año coinciden tres pagos en un mismo mes. En ese caso Husbanken solo cuenta como ingreso dos tercios de esa suma.
El subsidio de vivienda puede concederse tanto a quienes alquilan como a quienes viven en una vivienda propia. Foto ilustrativa.Foto: John Sandoy / Adobe Stock, licencia estándar
Cómo presentar la solicitud hasta el 25 de noviembre
La respuesta llega por vía electrónica el día 20 del mes siguiente, junto con el pago. Si la solicitud está incompleta pero la corriges en el plazo de un mes desde la fecha límite, se considera presentada a tiempo. Tras una denegación por ingresos demasiado altos, la solicitud pasa automáticamente al mes siguiente. Después de tres denegaciones de este tipo hay que presentarla de nuevo. Hay tres semanas para recurrir la resolución.
Cuidado con los SMS falsos. Por SMS y correo electrónico, Husbanken solo avisa de que tienes una carta. Nunca indica importes, enlaces ni contraseñas. No hagas clic en el enlace de un mensaje que parece enviado por un organismo público. Abre el navegador, entra en husbanken.no e inicia sesión tú mismo.
Después de mudarte, presenta una nueva solicitud
Los demás cambios se comunican tras iniciar sesión en Min bostøtte:
- nuevo alquiler u otros gastos de vivienda,
- alguien se ha mudado a la vivienda o se ha ido,
- alguien del hogar ha empezado a estudiar,
- han cambiado los ingresos del extranjero, de actividad por cuenta propia o de capital,
- un nuevo número de cuenta.
La lista completa está en la página de Husbanken sobre cómo comunicar cambios.
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