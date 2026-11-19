veniturile din străinătate, de exemplu un salariu sau o pensie din țara de origine – indiferent de țara în care plătești impozit pentru ele,

veniturile din activități independente,

veniturile din capital de peste 6 886 NOK pe an de persoană, de exemplu dobânzi sau profit din închiriere,

averea netă din Norvegia și din străinătate, adică averea minus datoriile.

Salariul, indemnizațiile și pensiile plătite în Norvegia sunt preluate lunar de Husbanken direct de la administrația fiscală (Skatteetaten). Trebuie să declari singur:Dacă locuiești cu chirie, averea netă de până la 333 557 NOK nu schimbă ajutorul. Din ce depășește acest prag, Husbanken adaugă la venit 65 %, împărțit pe 12 luni. Veniturile declarate de tine sunt comparate ulterior cu decontul fiscal anual. Cine a primit prea puțin primește diferența. Cine a primit prea mult trebuie să dea înapoi surplusul.Indemnizația de șomaj (dagpenger), inclusiv în perioada de concediu temporar (permittering), și indemnizația AAP se plătesc o dată la 14 zile. De aceea, de două ori pe an, într-o singură lună se fac trei plăți. Atunci Husbanken ia în calcul ca venit doar două treimi din această sumă.