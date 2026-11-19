19.11.2026 08:52
Ajutorul pentru locuință în Norvegia. Cine va primi transferul pe 20 noiembrie și până când se poate depune cererea?
Trei date în calendarul Husbanken
Următoarele termene:
- vineri, 20 noiembrie – decizia și plata pentru octombrie pentru cei cărora li s-a acordat ajutorul,
- miercuri, 25 noiembrie – ultima zi pentru depunerea cererii pentru noiembrie,
- vineri, 18 decembrie – plata pentru noiembrie pentru cei care primesc o decizie pozitivă.
De obicei, banii intră în cont pe data de 20 a lunii. Când această zi cade în weekend sau într-o zi de sărbătoare, Husbanken face plata în vinerea dinainte. În decembrie, data de 20 este duminică, de aceea plata se face pe 18 decembrie. Banii pot apărea în cont abia după-amiaza sau seara, pentru că depinde de bancă. Toate datele se găsesc în calendarul de plăți Husbanken.
Cine poate primi ajutorul
- intrare proprie,
- baie și toaletă proprii,
- loc pentru gătit,
- loc pentru odihnă și somn.
Persoanele care închiriază o cameră într-o locuință împărțită cu alții (bokollektiv) nu primesc, de regulă, ajutorul. Același lucru este valabil pentru studenții și elevii care au dreptul la împrumut sau bursă de la Lånekassen și pentru persoanele care locuiesc cu ei. Fac excepție, printre altele, gospodăriile cu copii sub 18 ani.
Plafonul de venit: 28 241 NOK pe lună pentru o persoană în Oslo
Plafoanele pentru noiembrie, potrivit calculatorului Husbanken (venitul lunar al întregii gospodării):
- Oslo – 28 241 NOK pentru o persoană, 34 448 NOK pentru două, 40 013 NOK pentru trei și 45 908 NOK pentru patru,
- Bergen, Stavanger, Trondheim și Tromsø – 27 314 NOK, 33 400 NOK, 38 844 NOK și 44 619 NOK,
- Kristiansand – 26 651 NOK, 32 652 NOK, 38 010 NOK și 43 699 NOK,
- Drammen, Fredrikstad și Ålesund – 25 326 NOK, 31 154 NOK, 36 340 NOK și 41 857 NOK.
Plafonul pentru comuna ta și numărul de persoane din gospodărie îl găsești pe pagina Husbanken despre condițiile de acordare.
Cât poți primi îți arată calculatorul pentru ajutorul de locuință. Husbanken ia cheltuielile cu locuința până la o limită stabilită, scade contribuția proprie, care depinde de venit și de numărul de persoane din gospodărie, și plătește 73,7 % din diferență. Sumele mai mici de 61 NOK pe lună nu se plătesc.
Veniturile din străinătate trebuie declarate și ele
- veniturile din străinătate, de exemplu un salariu sau o pensie din țara de origine – indiferent de țara în care plătești impozit pentru ele,
- veniturile din activități independente,
- veniturile din capital de peste 6 886 NOK pe an de persoană, de exemplu dobânzi sau profit din închiriere,
- averea netă din Norvegia și din străinătate, adică averea minus datoriile.
Dacă locuiești cu chirie, averea netă de până la 333 557 NOK nu schimbă ajutorul. Din ce depășește acest prag, Husbanken adaugă la venit 65 %, împărțit pe 12 luni. Veniturile declarate de tine sunt comparate ulterior cu decontul fiscal anual. Cine a primit prea puțin primește diferența. Cine a primit prea mult trebuie să dea înapoi surplusul.
Indemnizația de șomaj (dagpenger), inclusiv în perioada de concediu temporar (permittering), și indemnizația AAP se plătesc o dată la 14 zile. De aceea, de două ori pe an, într-o singură lună se fac trei plăți. Atunci Husbanken ia în calcul ca venit doar două treimi din această sumă.
Ajutorul pentru locuință se poate acorda atât chiriașilor, cât și celor care locuiesc în locuința proprie. Fotografie ilustrativă.Foto: John Sandoy / Adobe Stock, licență standard
Cum depui cererea până pe 25 noiembrie
Răspunsul vine electronic pe data de 20 a lunii următoare, odată cu plata. Dacă cererea este incompletă, dar o corectezi în termen de o lună de la termenul-limită, se consideră depusă la timp. După un refuz din cauza venitului prea mare, cererea trece automat în luna următoare. După trei astfel de refuzuri, trebuie depusă din nou. Decizia poate fi contestată în termen de trei săptămâni.
Atenție la SMS-urile false. Prin SMS și e-mail, Husbanken te anunță doar că ai primit o scrisoare. Nu transmite niciodată sume, linkuri sau parole. Nu da clic pe linkul dintr-un mesaj care pare trimis de o instituție. Deschide browserul, intră pe husbanken.no și autentifică-te singur.
După mutare, depune o cerere nouă
Alte schimbări se anunță după autentificarea în Min bostøtte:
- chirie nouă sau alte cheltuieli cu locuința,
- cineva s-a mutat în locuință sau a plecat,
- cineva din gospodărie a devenit student,
- s-au schimbat veniturile din străinătate, din activități independente sau din capital,
- un nou număr de cont.
Lista completă se găsește pe pagina Husbanken despre anunțarea schimbărilor.
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