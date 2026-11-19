19.11.2026 08:52
Житлова допомога в Норвегії. Хто отримає переказ 20 листопада і до якого терміну подати заявку?
Три дати в календарі Husbanken
Найближчі дати:
- п’ятниця, 20 листопада – рішення і виплата за жовтень для тих, кому призначено допомогу,
- середа, 25 листопада – останній день подання заяви за листопад,
- п’ятниця, 18 грудня – виплата за листопад для тих, хто отримає позитивне рішення.
Зазвичай гроші надходять 20-го числа місяця. Коли цей день припадає на вихідні або свято, Husbanken виплачує допомогу в п’ятницю перед ним. У грудні 20-те число – неділя, тому переказ буде 18 грудня. Гроші можуть з’явитися на рахунку лише після обіду або ввечері, бо це залежить від банку. Усі дати є в календарі виплат Husbanken.
Хто може отримати допомогу
- окремий вхід,
- власну ванну кімнату й туалет,
- місце для приготування їжі,
- місце для відпочинку та сну.
Ті, хто винаймає кімнату в спільному житлі (bokollektiv), зазвичай допомоги не отримують. Те саме стосується студентів та учнів, які мають право на позику чи стипендію від Lånekassen, а також людей, які з ними проживають. Винятком є, зокрема, домогосподарства з дітьми до 18 років.
Ліміт доходу в Осло: 28 241 NOK на місяць для однієї особи
Межі на листопад за калькулятором Husbanken (місячний дохід усього домогосподарства):
- Осло – 28 241 NOK для однієї особи, 34 448 NOK для двох, 40 013 NOK для трьох і 45 908 NOK для чотирьох,
- Берген, Ставангер, Тронгейм і Тромсе – 27 314 NOK, 33 400 NOK, 38 844 NOK і 44 619 NOK,
- Крістіансанн – 26 651 NOK, 32 652 NOK, 38 010 NOK і 43 699 NOK,
- Драммен, Фредрікстад і Олесунн – 25 326 NOK, 31 154 NOK, 36 340 NOK і 41 857 NOK.
Межу для своєї комуни та кількості членів домогосподарства можна перевірити на сторінці Husbanken про умови допомоги.
Скільки можна отримати, підкаже калькулятор житлової допомоги. Husbanken бере витрати на житло в межах встановленого ліміту, віднімає власний внесок, який залежить від доходу та кількості членів домогосподарства, і виплачує 73,7 % цієї різниці. Суми, менші за 61 NOK на місяць, не виплачуються.
Про доходи з-за кордону теж потрібно повідомити
- доходи з-за кордону, наприклад зарплату чи пенсію з України, – незалежно від того, в якій країні ви сплачуєте з них податок,
- доходи від власної підприємницької діяльності,
- доходи від капіталу понад 6 886 NOK на рік на особу, наприклад відсотки або прибуток від здавання житла в оренду,
- чисте майно в Норвегії та за кордоном, тобто майно за вирахуванням боргів.
Якщо ви орендуєте житло, чисте майно до 333 557 NOK не впливає на допомогу. Від надлишку Husbanken додає до доходу 65 %, розподілені на 12 місяців. Доходи, про які ви повідомили самостійно, згодом порівнюють із річним податковим розрахунком. Хто отримав замало, отримає доплату. Хто отримав забагато, мусить повернути надлишок.
Допомога з безробіття (dagpenger), зокрема під час тимчасового звільнення (permittering), та допомога AAP виплачуються кожні 14 днів. Тому двічі на рік на один місяць припадає три виплати. Тоді Husbanken зараховує до доходу лише дві третини цієї суми.
Житлову допомогу можуть отримати і орендарі, і власники житла. Ілюстративне фото.Фото: John Sandoy / Adobe Stock, стандартна ліцензія
Як подати заяву до 25 листопада
Відповідь надходить в електронній формі 20-го числа наступного місяця, разом із переказом. Якщо в заяві чогось бракує, але ви виправите це впродовж місяця після кінцевого терміну, вона вважається поданою вчасно. Після відмови через зависокий дохід заява автоматично переходить на наступний місяць. Після трьох таких відмов її потрібно подати знову. Оскаржити рішення можна впродовж трьох тижнів.
Обережно: фальшиві SMS. У SMS та електронному листі Husbanken повідомляє лише про те, що на вас чекає лист. Він ніколи не вказує сум, посилань чи паролів. Не натискайте на посилання в повідомленні, яке нібито надіслала установа. Відкрийте браузер, зайдіть на husbanken.no і увійдіть самостійно.
Після переїзду подайте нову заяву
Про інші зміни повідомляють після входу в Min bostøtte:
- нова орендна плата чи інші витрати на житло,
- хтось в’їхав або виїхав,
- хтось із членів домогосподарства став студентом,
- змінилися доходи з-за кордону, від підприємницької діяльності чи від капіталу,
- новий номер рахунку.
Повний перелік є на сторінці Husbanken про повідомлення змін.
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