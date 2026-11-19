доходи з-за кордону, наприклад зарплату чи пенсію з України, – незалежно від того, в якій країні ви сплачуєте з них податок,

доходи від власної підприємницької діяльності,

доходи від капіталу понад 6 886 NOK на рік на особу, наприклад відсотки або прибуток від здавання житла в оренду,

чисте майно в Норвегії та за кордоном, тобто майно за вирахуванням боргів.

Зарплату, допомоги та пенсії, які виплачують у Норвегії, Husbanken щомісяця отримує сам від податкової служби (Skatteetaten). Самостійно потрібно повідомити про:Якщо ви орендуєте житло, чисте майно до 333 557 NOK не впливає на допомогу. Від надлишку Husbanken додає до доходу 65 %, розподілені на 12 місяців. Доходи, про які ви повідомили самостійно, згодом порівнюють із річним податковим розрахунком. Хто отримав замало, отримає доплату. Хто отримав забагато, мусить повернути надлишок.Допомога з безробіття (dagpenger), зокрема під час тимчасового звільнення (permittering), та допомога AAP виплачуються кожні 14 днів. Тому двічі на рік на один місяць припадає три виплати. Тоді Husbanken зараховує до доходу лише дві третини цієї суми.