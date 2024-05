Czy ty też masz zielone palce i jesteś jak wydmuchany z nosa? Norweskie idiomy na wesoło

Przysłowia mądrością narodów – twierdzi jedno ze znanych powiedzeń. stock.adobe.com/licencja standardowa

Przysłowia mądrością narodów – twierdzi jedno ze znanych powiedzeń. A co w nich znajdziemy, jeśli poszukamy w nich niekoniecznie głębokiej wiedzy czy prawdy o świecie, lecz odrobiny rozrywki? O tym przekonać się można, rozwiązując poniższy quiz.

1. Co oznaczają „konie apostołów” (APOSTLENES HESTER)?

a) chodzenie pieszo

b) nadchodzącą Apokalipsę

c) zachowywanie godności w trudnej sytuacji



2. Jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji, znajduje się pod presją, to po norwesku będzie:

a) między korą a drewnem

b) między kotwicą a portem

c) między psem a kotem



3. Jeżeli ktoś „mówi w imieniu swojej chorej matki” (Å SNAKKE FOR SIN EGEN SYKE MOR), to jest:

a) opiekuńczy

b) umierający

c) egoistą



4. Norwegowie nadzieję pokładają w:

a) ostrej siekierze

b) błyszczącym krzemieniu

c) wiszącym sznurku

Co oznacza po norwesku: mieć zielone palce?

5. Kiedy po norwesku powiemy o kimś, że jest „jak wydmuchany z nosa”?

a) kiedy ktoś wróci „wczorajszy” z imprezy

b) kiedy ktoś jest podobny do rodziców

c) kiedy ktoś przechodzi ciężką grypę



6. Wyrażenie mówiące o dostaniu żelaznej kurtyny (Å FÅ JERNTEPPE) odnosi się do:

a) doznania „zaćmienia umysłu”

b) odebrania dostępu do ważnych informacji

c) „cichych dni” i kłótni

7. Gdy ktoś ma „zielone palce” (GRØNNE FINGRER), to:

a) ma dużo dolarów, jest bogaty

b) umie zajmować się roślinami, ma rękę do kwiatów

c) nie żyje, palce mu już zgniły



8. Jeśli Norweg chce powiedzieć, że ktoś wykręca się od nazywania rzeczy wprost, owija w bawełnę, to mówi, że ta osoba:

a) chodzi dookoła owsianki

b) jest trollem okręconym watą

c) chowa połowę języka

9. Jeśli ktoś ma „lód w brzuchu” (Å HA IS I MAGEN), to jest przede wszystkim:

a) rozanielony

b) opanowany

c) przerażony



10. O kimś niecierpliwym, niespokojnym, nieskoncentrowanym, niebędącym w stanie usiedzieć w miejscu, powiemy, że ma:

a) wiewiórki w majtkach

b) głowę w burzowej chmurze

c) ma pchły we krwi

Odpowiedzi: a – apostołów nie było stać na takie atrybuty władzy i bogactwa jak konie (a także nie przypisywali bogactwu szczególnej wartości), to powiedzenie jest żartobliwym określeniem chodzenia piechotą a – MELLOM BARKEN OG VEDEN; z pewnością jest tam ciasno! c – Taka osoba próbuje osiągnąć swój cel, ukrywając prawdziwe motywy, udając troskę o innych.

4. c – „HÅP I HENGENDE SNØRE”. Mądrość, jaka za tym stoi, to myśl, że nawet jeśli czasami szanse powodzenia wydają się nikłe, mimo wszystko warto próbować. W Norwegii postawiono na wyrażenie z branży rybackiej, by oddać to, że tonący brzytwy się chwyta.



5. b – „HAN ER SOM SNYTT UT AV NESEN”, można skomentować, gdy synek bardzo przypomina z wyglądu swojego ojca. Zanim pomyślimy, że to dość obrzydliwe porównanie, przypomnijmy sobie, że po polsku możemy w takim kontekście powiedzieć na przykład „skóra zdjęta z ojca”…



6. a – To powiedzenie zawiera aluzję do pierwotnego znaczenia „żelaznej kurtyny”, odnoszącego się do czasów znacznie odleglejszych niż te, gdy po II wojnie światowej Europa podzieliła się na dwa wrogie bloki. Zanim Winston Churchill metaforycznie użył słów „żelazna kurtyna” w odniesieniu do granicy dzielące kraje pozostające pod wpływem ZSRR od wolnej od komunizmu Europy Zachodniej, żelazne kurtyny funkcjonowały w teatrach, były jedną z metod zapobiegania rozprzestrzeniania się pożarów.

7. b



8. a – (Å GÅ RUNDT GRØTEN).



9. b – Taka osoba zachowuje zimną krew/chłodną głowę ma stalowe nerwy i trzyma je na wodzy. Po norwesku występuje też idiom o zbliżonym znaczeniu, mówiący o zachowywaniu chłodnej głowy: „å holde hodet kaldt/ å ha et kaldt hode”.

10. c – choć funkcjonuje także powiedzenie o mrówkach w spodniach, „å ha maur i buksa”.

Źródło: książka: Per Egil Hegge, „Perler for svin og 555 andre norske idiomer”.