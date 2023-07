Tłumacz w służbie zdrowia: nie wahaj się prosić o jego pomoc

Każdy musi otrzymać informacje o swoim stanie zdrowia i wdrożonym leczeniu w języku, który rozumie. Jeśli dany pacjent ma trudności ze zrozumieniem i mówieniem po norwesku, przysługuje mu prawo do skorzystania z pomocy tłumacza ustnego.

- Ustawa o tłumaczach ustnych stanowi, że służby publiczne muszą korzystać z usług wykwalifikowanego tłumacza, jeśli jest to niezbędne dla odpowiedniego przebiegu leczenia. Pracownicy służby zdrowia, czyli pielęgniarki, lekarze, psychologowie itp. muszą zadbać o to, abyś jako pacjent otrzymał potrzebną pomoc - informuje Urząd ds. Zdrowia (Helsedirektoratet). Każdy pacjent, który ma trudności ze zrozumieniem języka norweskiego, ma prawo w trakcie wizyty w przychodni czy w szpitalu skorzystać z pomocy tłumacza ustnego. W skrócie: 1) Informacje na temat swojego stanu zdrowia, choroby oraz leczenia musisz otrzymać w zrozumiałym dla siebie języku 2) Zrozumienie medycznego słownictwa i wyrażeń może być trudne. Dlatego możesz potrzebować tłumacza, nawet jeśli mówisz trochę po norwesku 3) Tłumacz może być obecny fizycznie w gabinecie razem z pacjentem i personelem medycznym lub uczestniczyć w rozmowie przez telefon lub online

Tłumacz ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej i nie może nikomu mówić o tym, co wynika z tłumaczonej rozmowy - naruszenie tego obowiązku jest karalne. Ta zasada obowiązuje również po odejściu tłumacza z zawodu. Ponadto musi tłumaczyć tylko to, co zostało powiedziane, a nie udzielać porad ani dodawać własnych opinii. Tłumacz musi być neutralny i nie opowiadać się po żadnej stronie.



WAŻNE: Jako pacjent dana osoba zwraca się do personelu medycznego. Wszelkie pytania należy zatem kierować do personelu medycznego, a nie do tłumacza.Tłumacz może zadawać pytania lub poprosić o inne sformułowanie wypowiedzi, jeśli czegoś nie rozumie.