Co dziesiąty mieszkaniec Norwegii żyje w ubóstwie. W trudnej sytuacji renciści

Według nowego raportu na temat gospodarki i warunków życia w domostwach w Norwegii 11 proc. ich mieszkańców ma dochody poniżej średniej. Liczba ta dotyczy populacji z wyłączeniem studentów, pisze Centralne Biuro Statystyczne (SSB).

Wraz z odbiorcami świadczeń uzupełniających oraz osobami o obniżonej zdolności do pracy, to niepełnosprawni odnotowali największy wzrost odsetka w grupie ludzi o niskich dochodach w latach 2017-2020. Wśród emerytów i rencistów żyjących samotnie oraz otrzymujących odpowiednio świadczenie kwalifikacyjne i świadczenie uzupełniające ponad 7 na 10 osób ma niskie dochody.

SSB przyjęło próg niskich dochodów ustalony na 60 proc. W 2020 r. średni wynik wynosił 402 tys. koron po opodatkowaniu, a więc 60 proc. z tego to 241 tys. koron na jedną osobę. Taką kwotę uznano za jeden z kilku wskaźników ubóstwa w Norwegii. Raport dotyczy lat 2017-2020. SSB publikuje takie badania co trzy lata.

Dane SSB wskazują, że osób o obniżonej zdolności do pracy i niepełnosprawnych przybyło najwięcej w gronie mieszkańców Norwegii o niskich dochodach. Renciści również pozostają w tyle w ogólnym trendzie dochodowym. W ostatnich latach wzrósł też odsetek osób niepełnosprawnych, którym brakuje świadczeń socjalnych.

Około jedna czwarta lokatorów gospodarstw domowych, w których główne źródło pieniędzy to renta inwalidzka, ma dochód poniżej limitu wskazującego na ubóstwo. Odpowiada to 77 800 osobom. To wyraźny wzrost od 2017 r., kiedy odsetek ten wynosił 20 proc. Od 2012 roku dochody tej grupy rosły wolniej niż w całej populacji.