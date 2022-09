Walczą o zniesienie zakazu żebrania. „To antyludzka polityka”

Socjalistyczna Lewica (SV) domaga się usunięcia przywileju władz gminnych, który umożliwia wprowadzenie lokalnego zakazu żebractwa. Ugrupowanie nazywa rozwiązanie antyludzkim. Samorządy korzystają z uprawnienia od 2014 roku.

Partia Postępu domagała się wprowadzenia zakazu żebractwa we wszystkich gminach w kraju. Projekt nie został przyjęty przez Storting w 2015 roku.Fot. Pixabay

Obecnych regulacji broni m.in. Carl I. Hagen (FrP). Deputowany zwrócił uwagę, że zakaz żebractwa powinien być regulowany przez mieszkańców konkretnych gmin. – Jeśli ktoś siedzi z tabliczką i małym kubkiem, to rzeczywiście nie jest duży problem. Kilka lat temu mieliśmy jednak kłopot z agresywnymi ludźmi. Otrzymaliśmy sporo informacji od starszych osób, które wskazywały, że to duży problem. Myślę, że trzeba wziąć to pod uwagę – broni opinii Partii Postępu polityk.



Obecne rozwiązanie dotyczące żebractwa, nazywane hybrydowym, zostanie w najbliższym czasie utrzymane przez marginalny wpływ na politykę. Zakazowi sprzeciwia się m.in. policja. Usunięcia aktualnych przepisów chcą m.in. funkcjonariusze z Bjørnafjorden. – Chcemy pomagać ludziom, a nie ich karać – podsumowują sprawę.



Źródło: NRK