Będą zmiany w przepisach kredytowych? Gospodarstwa domowe zadłużone na potęgę

By zatrzymać falę zadłużeń wśród gospodarstw domowych, Urząd Nadzoru proponuje zmiany w obecnych przepisach kredytowych. Miałyby one zaostrzyć zasady przyznawania kredytów hipotecznych. Jedną z głównych propozycji zmian jest m.in. zmniejszenie maksymalnego limitu całkowitego zadłużenia kredytobiorcy z 5- do 4,5-krotności rocznego dochodu brutto. Oprócz tego Finanstilsynet chce kompleksowej regulacji, w ramach której kredyty dla gospodarstw domowych z hipotekami na aktywach innych niż mieszkaniowe, takie jak kredyty samochodowe, podlegają tym samym wymogom dotyczącym praktyk kredytowych, co inne kredyty. Projekt zmian zakłada też, zmniejszenie limitu elastyczności dla nowo udzielanych kredytów hipotecznych pod zastaw mieszkania - z 10 proc. (8 proc. w Oslo) do 5 proc. dla całego kraju.