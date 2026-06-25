25 czerwca 2026 09:01
Bekon, kiełbasy i ryby pod lupą. Znamy nowe nawyki żywieniowe w Norwegii
Młodzi najczęściej wybierają przetworzone mięso. Różnice wieku są bardzo widoczne
Podobny układ widać przy czerwonym mięsie. Wśród najmłodszych dorosłych częste spożycie deklaruje 18 proc. badanych. W najstarszej grupie to 3 proc. Badacz Elin Skretting Lunde z SSB wskazuje, że różnice między grupami wieku są duże.
Odsetek osób w wieku 16 lat i starszych, które często (od czterech do siedmiu razy w tygodniu) spożywają przetworzone mięso, czerwone mięso oraz ryby lub owoce morza.Il. SSB
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Mężczyźni częściej deklarują jedzenie mięsa. Przy rybach układ wygląda inaczej
Inaczej wygląda spożycie ryb i owoców morza. Tylko jeden na dziesięciu młodych dorosłych korzysta z nich często.
Odsetek rośnie wraz z wiekiem. W grupie 80 lat i więcej 30 proc. badanych deklaruje jedzenie ryb i owoców morza od czterech do siedmiu razy w tygodniu.
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