Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Życie w Norwegii
|
Redakcja
|

25 czerwca 2026 09:01

Bekon, kiełbasy i ryby pod lupą. Znamy nowe nawyki żywieniowe w Norwegii

Nowe dane z Norwegii pokazują, że przetworzone mięso pozostaje częstym elementem diety dużej części mieszkańców kraju. Co czwarta osoba deklaruje, że je produkty takie jak bekon, kiełbasy, mięso mielone lub salami od czterech do siedmiu razy w tygodniu. Najwyższe spożycie widać wśród młodych dorosłych.
Komentarze
Kopiuj link
Bekon, kiełbasy i ryby pod lupą. Znamy nowe nawyki żywieniowe w Norwegii
Nawyki żywieniowe w Norwegii nie należą do najlepszych. stock.adobe.com/licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Dane pochodzą z Badania Warunków Życia dotyczącego zdrowia (EHIS). Opublikował je Norweski Urząd Statystyczny (SSB). Pytania objęły przede wszystkim spożycie czerwonego i przetworzonego mięsa. SSB podaje, że 25 proc. mieszkańców Norwegii je przetworzone mięso od czterech do siedmiu razy w tygodniu. W przypadku czerwonego mięsa odsetek jest niższy i wynosi 12 proc.
Reklama
Przeczytaj również UE kluczowym dostawcą jedzenia do Norwegii. Ogromna wartość importu żywności

Młodzi najczęściej wybierają przetworzone mięso. Różnice wieku są bardzo widoczne

Najwyższy wynik dotyczy osób w wieku 16–24 lata. W tej grupie 40 proc. badanych je przetworzone mięso co najmniej cztery razy w tygodniu. Odsetek spada wraz z wiekiem. Wśród osób od 80. roku życia wynosi 12 proc., choć SSB zaznacza, że dane dla najstarszej grupy są bardziej niepewne.

Podobny układ widać przy czerwonym mięsie. Wśród najmłodszych dorosłych częste spożycie deklaruje 18 proc. badanych. W najstarszej grupie to 3 proc. Badacz Elin Skretting Lunde z SSB wskazuje, że różnice między grupami wieku są duże.
Odsetek osób w wieku 16 lat i starszych, które często (od czterech do siedmiu razy w tygodniu) spożywają przetworzone mięso, czerwone mięso oraz ryby lub owoce morza.

Odsetek osób w wieku 16 lat i starszych, które często (od czterech do siedmiu razy w tygodniu) spożywają przetworzone mięso, czerwone mięso oraz ryby lub owoce morza.Il. SSB

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Jobbleder.no – darmowa aplikacja do szybkiego tworzenia kontraktów, faktur, timelist i ofert

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Polski Dermatolog w Norwegii - specjalista chorób skórnych

Ogłoszenia MojaNorwegia

Mężczyźni częściej deklarują jedzenie mięsa. Przy rybach układ wygląda inaczej

Mężczyźni częściej niż kobiety jedzą mięso, wyniki z analizy SSB. Dotyczy to zarówno czerwonego mięsa, jak i produktów przetworzonych. W grupie 16–24 lata połowa mężczyzn je przetworzone mięso co najmniej cztery dni w tygodniu. Wśród kobiet w tym wieku jest to około jedna trzecia.

Inaczej wygląda spożycie ryb i owoców morza. Tylko jeden na dziesięciu młodych dorosłych korzysta z nich często.
Odsetek rośnie wraz z wiekiem. W grupie 80 lat i więcej 30 proc. badanych deklaruje jedzenie ryb i owoców morza od czterech do siedmiu razy w tygodniu.
Przeczytaj również Kuchnia kraju fiordów. Norweskie jedzenie, którego nie znajdziesz w Polsce
SSB pokazuje też zmiany w innych częściach diety. W 2025 roku 55 proc. mieszkańców Norwegii jadło warzywa codziennie, a 41 proc. codziennie jadło owoce. Z badania wynika, że sposób odżywiania różni się wyraźnie według wieku i płci, a część dawnych nawyków zmienia się stopniowo. Norwegowie rzadziej niż wcześniej jedzą ryby kilka razy w tygodniu, rzadziej piją też słodzone napoje, ale przetworzone mięso pozostaje częstym wyborem, zwłaszcza wśród młodych dorosłych.

Ankieta

Co najczęściej ląduje u Ciebie na kanapce w Norwegii?

Bekon/kiełbasa/salami
Nie jem kanapek, wolę ryby albo owoce morza
Jem raczej bezmięsnie
Różnie, zależy od promocji w sklepie
Głosy: 0
Podgląd wyników
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest „przetworzone mięso”?
Jak często Norwegowie jedzą mięso?
Co to oznacza dla zdrowia?
Jak jeść mniej kiełbas i bekonu?
Jak wcisnąć ryby do diety?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Aktualności

W Norwegii wydają coraz więcej na jedzenie i napoje. Dwie kategorie wyprzedzają konkurencję
Poradniki
Zdrowie

Czy w kraju łososia jedzą ryby? O wszystkim decyduje cena produktów
Poradniki
Aktualności

Pandemia zmieniła zakupy w Norwegii. Tak wygląda przeciętny koszyk
Poradniki
Aktualności

Norwegia może wprowadzić nowe podatki. Wszystko dla zdrowia mieszkańców
Poradniki
Aktualności

Rewolucja w norweskich zakupach. Te grupy zyskały na znaczeniu
Poradniki
Zdrowie

Chleb w Norwegii. Nie wszyscy wiedzą, co jedzą
Poradniki
Życie w Norwegii

Portfele kontra sumienie: Norwegowie wolą kupić żywność tanią niż przyjazną środowisku
Poradniki
Aktualności

Śledzie i ziemniaki zamiast krewetek? Tak wyglądałaby wojenna dieta w Norwegii
Poradniki
Nauka w Norwegii

Przebadali tysiące norweskich produktów. Wyniki zaskoczyły nawet naukowców
Poradniki
Biznes i gospodarka

UE kluczowym dostawcą jedzenia do Norwegii. Ogromna wartość importu żywności
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie