Bekon, kiełbasy i ryby pod lupą. Znamy nowe nawyki żywieniowe w Norwegii

Nowe dane z Norwegii pokazują, że przetworzone mięso pozostaje częstym elementem diety dużej części mieszkańców kraju. Co czwarta osoba deklaruje, że je produkty takie jak bekon, kiełbasy, mięso mielone lub salami od czterech do siedmiu razy w tygodniu. Najwyższe spożycie widać wśród młodych dorosłych.

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Dane pochodzą z Badania Warunków Życia dotyczącego zdrowia (EHIS). Opublikował je Norweski Urząd Statystyczny (SSB). Pytania objęły przede wszystkim spożycie czerwonego i przetworzonego mięsa. SSB podaje, że 25 proc. mieszkańców Norwegii je przetworzone mięso od czterech do siedmiu razy w tygodniu. W przypadku czerwonego mięsa odsetek jest niższy i wynosi 12 proc.

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Młodzi najczęściej wybierają przetworzone mięso. Różnice wieku są bardzo widoczne Najwyższy wynik dotyczy osób w wieku 16–24 lata. W tej grupie 40 proc. badanych je przetworzone mięso co najmniej cztery razy w tygodniu. Odsetek spada wraz z wiekiem. Wśród osób od 80. roku życia wynosi 12 proc., choć SSB zaznacza, że dane dla najstarszej grupy są bardziej niepewne.



Podobny układ widać przy czerwonym mięsie. Wśród najmłodszych dorosłych częste spożycie deklaruje 18 proc. badanych. W najstarszej grupie to 3 proc. Badacz Elin Skretting Lunde z SSB wskazuje, że różnice między grupami wieku są duże.

Odsetek osób w wieku 16 lat i starszych, które często (od czterech do siedmiu razy w tygodniu) spożywają przetworzone mięso, czerwone mięso oraz ryby lub owoce morza.Il. SSB

Mężczyźni częściej deklarują jedzenie mięsa. Przy rybach układ wygląda inaczej Mężczyźni częściej niż kobiety jedzą mięso, wyniki z analizy SSB. Dotyczy to zarówno czerwonego mięsa, jak i produktów przetworzonych. W grupie 16–24 lata połowa mężczyzn je przetworzone mięso co najmniej cztery dni w tygodniu. Wśród kobiet w tym wieku jest to około jedna trzecia.



Inaczej wygląda spożycie ryb i owoców morza. Tylko jeden na dziesięciu młodych dorosłych korzysta z nich często.

Odsetek rośnie wraz z wiekiem. W grupie 80 lat i więcej 30 proc. badanych deklaruje jedzenie ryb i owoców morza od czterech do siedmiu razy w tygodniu.

SSB pokazuje też zmiany w innych częściach diety. W 2025 roku 55 proc. mieszkańców Norwegii jadło warzywa codziennie, a 41 proc. codziennie jadło owoce. Z badania wynika, że sposób odżywiania różni się wyraźnie według wieku i płci, a część dawnych nawyków zmienia się stopniowo. Norwegowie rzadziej niż wcześniej jedzą ryby kilka razy w tygodniu, rzadziej piją też słodzone napoje, ale przetworzone mięso pozostaje częstym wyborem, zwłaszcza wśród młodych dorosłych.