UE kluczowym dostawcą jedzenia do Norwegii. Ogromna wartość importu żywności

Import wielokrotnie przewyższał eksport. Fot. Landbruksdirektoratet (norweski Urząd ds. Rolnictwa)

Norwegia zwiększyła w 2025 r. import i eksport towarów rolnych. Wartość importu sięgnęła 125,5 mld NOK. Eksport wyniósł 20,3 mld NOK.

Z najnowszego raportu norweskiego Urzędu ds. Rolnictwa (Landbruksdirektoratet) wynika, że import towarów rolnych wzrósł o 6,1 proc. pod względem wartości i o 4,9 proc. pod względem wolumenu. Import towarów rolnych stanowił 11 proc. całkowitego importu do Norwegii. W tym samym czasie eksport był o 5,7 proc. wyższy niż w 2024 r. Na handel wpływały międzynarodowe ceny żywności, kurs NOK oraz krajowe zbiory.

Rosnący import i zmiany na rynku zbóż Import mięsa i produktów mięsnych wzrósł o 45 proc. Powodem był niedobór na rynku krajowym. Zwiększył się także przywóz owoców, warzyw i kwiatów. Import sera wzrósł o 2 proc. w ujęciu ilościowym. Wartość importu sera była wyższa o 9 proc.



Międzynarodowe ceny kluczowych surowców rolnych wzrosły. Światowe ceny żywności były w 2025 r. o około 3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Globalna produkcja zbóż osiągnie rekordowy poziom w sezonie 2025-2026. Produkcja rośnie szybciej niż popyt, a zapasy zwiększają się po raz pierwszy od kilku lat. W Norwegii łączny import zbóż spadł o 8 proc., głównie dzięki dobrym krajowym zbiorom w 2024 i 2025 roku.

Wzrost objął również import kwiatów.Fot. fotolia.com

Więcej mięsa i mleka, spadki cen w drugiej połowie roku Światowa produkcja mięsa wzrosła o 1,4 proc. Największy wzrost dotyczył drobiu. Handel międzynarodowy mięsem nadal się zwiększał. Produkcja mleka na świecie osiągnęła 977 mln ton. Około 9 proc. mleka trafia na rynki zagraniczne.



Ceny mleka i produktów mlecznych były wysokie w 2025 r., ale spadły w drugiej połowie roku. Cena masła zmniejszyła się niemal o połowę. Pod koniec roku spadły także ceny sera i mleka w proszku. Różnica między norweską a europejską ceną mleka była najmniejsza od wielu lat. Największa część importu towarów rolnych do Norwegii pochodziła z krajów UE.



Największym partnerem pod względem wartości były Niderlandy. Około jedna czwarta importu pochodziła z krajów rozwijających się. Wartość importu z krajów objętych zerową stawką celną wzrosła o 22 proc.