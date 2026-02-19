UE kluczowym dostawcą jedzenia do Norwegii. Ogromna wartość importu żywności
19 lutego 2026 12:11
Import wielokrotnie przewyższał eksport. Fot. Landbruksdirektoratet (norweski Urząd ds. Rolnictwa)
Rosnący import i zmiany na rynku zbóż
Międzynarodowe ceny kluczowych surowców rolnych wzrosły. Światowe ceny żywności były w 2025 r. o około 3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Globalna produkcja zbóż osiągnie rekordowy poziom w sezonie 2025-2026. Produkcja rośnie szybciej niż popyt, a zapasy zwiększają się po raz pierwszy od kilku lat. W Norwegii łączny import zbóż spadł o 8 proc., głównie dzięki dobrym krajowym zbiorom w 2024 i 2025 roku.
Więcej mięsa i mleka, spadki cen w drugiej połowie roku
Ceny mleka i produktów mlecznych były wysokie w 2025 r., ale spadły w drugiej połowie roku. Cena masła zmniejszyła się niemal o połowę. Pod koniec roku spadły także ceny sera i mleka w proszku. Różnica między norweską a europejską ceną mleka była najmniejsza od wielu lat. Największa część importu towarów rolnych do Norwegii pochodziła z krajów UE.
Największym partnerem pod względem wartości były Niderlandy. Około jedna czwarta importu pochodziła z krajów rozwijających się. Wartość importu z krajów objętych zerową stawką celną wzrosła o 22 proc.
