  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

UE kluczowym dostawcą jedzenia do Norwegii. Ogromna wartość importu żywności

Redakcja

19 lutego 2026 12:11

Kopiuj link
UE kluczowym dostawcą jedzenia do Norwegii. Ogromna wartość importu żywności

Import wielokrotnie przewyższał eksport. Fot. Landbruksdirektoratet (norweski Urząd ds. Rolnictwa)

Norwegia zwiększyła w 2025 r. import i eksport towarów rolnych. Wartość importu sięgnęła 125,5 mld NOK. Eksport wyniósł 20,3 mld NOK.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Wyjazd z Polski do Norwegii. 13.02.2026 . 15.02.2026 z Norwegii do Polski

Jobbleder.no – darmowa aplikacja do szybkiego tworzenia faktur, timelist i ofert w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia


Z najnowszego raportu norweskiego Urzędu ds. Rolnictwa (Landbruksdirektoratet) wynika, że import towarów rolnych wzrósł o 6,1 proc. pod względem wartości i o 4,9 proc. pod względem wolumenu. Import towarów rolnych stanowił 11 proc. całkowitego importu do Norwegii. W tym samym czasie eksport był o 5,7 proc. wyższy niż w 2024 r. Na handel wpływały międzynarodowe ceny żywności, kurs NOK oraz krajowe zbiory.
Wyraźne odbicie w gospodarce Norwegii. Kluczowy wskaźnik wzrósł trzykrotnie

Rosnący import i zmiany na rynku zbóż

Import mięsa i produktów mięsnych wzrósł o 45 proc. Powodem był niedobór na rynku krajowym. Zwiększył się także przywóz owoców, warzyw i kwiatów. Import sera wzrósł o 2 proc. w ujęciu ilościowym. Wartość importu sera była wyższa o 9 proc.

Międzynarodowe ceny kluczowych surowców rolnych wzrosły. Światowe ceny żywności były w 2025 r. o około 3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Globalna produkcja zbóż osiągnie rekordowy poziom w sezonie 2025-2026. Produkcja rośnie szybciej niż popyt, a zapasy zwiększają się po raz pierwszy od kilku lat. W Norwegii łączny import zbóż spadł o 8 proc., głównie dzięki dobrym krajowym zbiorom w 2024 i 2025 roku.
Wzrost objął również import kwiatów.

Wzrost objął również import kwiatów.Fot. fotolia.com

Więcej mięsa i mleka, spadki cen w drugiej połowie roku

Światowa produkcja mięsa wzrosła o 1,4 proc. Największy wzrost dotyczył drobiu. Handel międzynarodowy mięsem nadal się zwiększał. Produkcja mleka na świecie osiągnęła 977 mln ton. Około 9 proc. mleka trafia na rynki zagraniczne.

Ceny mleka i produktów mlecznych były wysokie w 2025 r., ale spadły w drugiej połowie roku. Cena masła zmniejszyła się niemal o połowę. Pod koniec roku spadły także ceny sera i mleka w proszku. Różnica między norweską a europejską ceną mleka była najmniejsza od wielu lat. Największa część importu towarów rolnych do Norwegii pochodziła z krajów UE.

Największym partnerem pod względem wartości były Niderlandy. Około jedna czwarta importu pochodziła z krajów rozwijających się. Wartość importu z krajów objętych zerową stawką celną wzrosła o 22 proc.
0
0
0
0
0
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
reklama

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Szkolenia Online 96015 Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Troll Rental 2 Masaż Stillas utleie As
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo Sklep zielarski Danuta Bauza Pedzik transport Polski Psychotraumatolog w Oslo Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.