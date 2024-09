W Norwegii ruszają szczepienia przeciwko grypie. W grupie ryzyka seniorzy i ciężarne

Szczepienie przeciw grypie zalecane jest od października do grudnia. stock.adobe.com/licencja standardowa

Kalendarzowe lato dopiero się skończyło, ale Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) już odnotowuje wysoką częstotliwość występowania szeregu infekcji dróg oddechowych, w tym krztuśca i zakażenia mykoplazmą. FHI uważa, że ​​październik jest najlepszym miesiącem na zaszczepienie się przeciwko chorobom sezonowym, a zwłaszcza grypie. Kto szczególnie powinien się o to zatroszczyć?

Grypa może między innymi prowadzić do zapalenia płuc, udaru mózgu i pogłebienia wielu przewlekłych chorób podstawowych. Jak podaje na swojej stronie internetowej Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI), w przeciętnym sezonie grypowym do szpitali trafia 5 tys. osób, zaś 1,6 mln mieszkańców Norwegii należy do grup o podwyższonym ryzyku powikłań.