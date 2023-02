Norwegowie opracowują nową szczepionkę przeciwko grypie. Może pomóc także w czasie pandemii

Za kilka lat przeciwko grypie sezonowej lub przyszłym pandemiom będzie można stosować zupełnie nowy rodzaj szczepionki. Preparat został opracowany w Norwegii, wymaga jednak dodatkowych testów.

Kiedy obserwuje się wirus grypy pod mikroskopem, widać wystające „kolce”, czyli białka: hemaglutyninę i neuraminidazę. Naukowcy oparli szczepionkę na tym pierwszym i połączyli białko powierzchniowe ze środkiem celującym (målstyringsenhet). Oznacza to, że szczepionka jest kierowana bezpośrednio do najbardziej odpowiednich komórek odpornościowych, można stosować mniejsze dawki, efekt jest lepszy i szybciej można chronić więcej osób w populacji.

Istnieją już zatwierdzone szczepionki białkowe przeciwko grypie, ale konstrukcja norweskiego odkrycia ma go czynić wyjątkowym. Cechą szczególną wirusów grypy jest to, że ulegają one ciągłym zmianom. Odporność po chorobie lub szczepieniu może zatem mieć ograniczony czas trwania. Autorzy szczepionki podkreślają, że zaletą stosowania w niej tylko białka powierzchniowego jest to, że dokładnie wiadomo, przeciwko czemu kieruje się odpowiedź immunologiczną.