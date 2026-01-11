Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Zdrowie

Tym zabójstwom można było zapobiec. Psychiatra ujawniła problemy norweskiego systemu

Redakcja

11 stycznia 2026 13:23

Kopiuj link
Tym zabójstwom można było zapobiec. Psychiatra ujawniła problemy norweskiego systemu

Problemy mają wynikać z błędów systemowych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Najbardziej znana norweska psychiatra sądowa ostrzega przed systemowym problemem. Jej zdaniem wielu ciężko chorych otrzymuje pomoc zbyt późno. Skutkiem są zabójstwa, którym w części można było zapobiec.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Gratis Språkkafé online – norweski mówiony w praktyce

Monopolka - unikatowa biżuteria z Gdańska

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia


Randi Rosenqvist od dekad pracuje w norweskiej psychiatrii i systemie penitencjarnym. Brała udział m.in. w obserwacji Andersa Behringa Breivika. W rozmowie z VG wskazuje, że brak wczesnego leczenia i ciągłej opieki zwiększa ryzyko tragedii. Dane redakcji pokazują skalę problemu od 2000 roku.
Tragiczne liczby. Samobójstwa „ukryte” w norweskich statystykach?

Skala zabójstw i dane policyjne

Od 2000 roku w Norwegii zginęło 127 osób zabitych przez sprawców z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Chodzi o osoby uznane za niepoczytalne w chwili czynu. Stanowi to około 15 proc. wszystkich zabójstw w tym okresie. Według Kripos w latach 2014–2021 niemal co trzecie zabójstwo lub usiłowanie było związane z ciężką chorobą psychiczną sprawcy. W latach 2018–2021 liczba takich sprawców była ponad dwukrotnie wyższa niż w latach 2014–2018.

Od 2015 roku rośnie też liczba policyjnych interwencji związanych z psychiatrią. Ma to związek ze zmianą prawa, która utrudniła stosowanie przymusowego leczenia. Rosenqvist podkreśla, że nie da się przewidzieć, kto stanie się zabójcą. Jej zdaniem lepsza opieka mogłaby jednak ograniczyć liczbę najcięższych przestępstw. Wskazuje, że być może połowie zabójstw dałoby się zapobiec.
Psychiatrzy są zgodni, że pomoc przychodzi zbyt późno.

Psychiatrzy są zgodni, że pomoc przychodzi zbyt późno.Fot. stock.adobe.com/standardowa

Braki systemowe i „pacjenci drzwi obrotowych”

Rosenqvist zwraca uwagę na zbyt późne diagnozy. Często pełne rozpoznanie pojawia się dopiero po akcie przemocy. Wielu sprawców miało wieloletnie psychozy i trudne warunki życia. Psychiatra opisuje ich jako tzw. pacjentów drzwi obrotowych. Są wielokrotnie przyjmowani i szybko wypisywani.

Liczba łóżek psychiatrycznych w Norwegii spadła z 7745 w 1990 roku do około 3200 w 2022 roku. Oznacza to spadek z 2,5 do 0,75 łóżka na 1000 mieszkańców. Obecnie jedno łóżko przypada na około 1300 osób. Według Rosenqvist około 50 proc. pacjentów jest wypisywanych w ciągu tygodnia, a większość po dwóch do trzech dni. Jej zdaniem leczenie psychoz wymaga planu na co najmniej pięć lat, czego nie da się zrealizować w tak krótkim czasie.
Norweskie szpitale mogą zostać bez lekarzy. Takiego dramatu jeszcze nie było
Podobne wnioski przedstawia Sigrid Medhus z oddziału psychiatrii w Ahus. Wskazuje na przepełnione oddziały i presję szybkich wypisów. Zaznacza, że część miejsc zajmują pacjenci już skazani na leczenie po ciężkich przestępstwach. Osoby bez takiego wyroku wypadają z systemu.
0
0
0
0
0
Twój polski terapeuta w Norwegii
Daria Worytko i Weronika Bauer - terapia indywidualna i dla par. Oslo lub online
reklama

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Oslo, okręg miasta
Zatrudnię kuriera kat. B - Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Zatrudnię kuriera kat. B - Oslo Troll Rental Masaż Szkolenia Online 96015 Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Pedzik transport
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Stillas utleie As Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - praca LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - praca LEGALNA BEZ JĘZYKA
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.