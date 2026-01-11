Tym zabójstwom można było zapobiec. Psychiatra ujawniła problemy norweskiego systemu
11 stycznia 2026 13:23
Problemy mają wynikać z błędów systemowych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Skala zabójstw i dane policyjne
Od 2015 roku rośnie też liczba policyjnych interwencji związanych z psychiatrią. Ma to związek ze zmianą prawa, która utrudniła stosowanie przymusowego leczenia. Rosenqvist podkreśla, że nie da się przewidzieć, kto stanie się zabójcą. Jej zdaniem lepsza opieka mogłaby jednak ograniczyć liczbę najcięższych przestępstw. Wskazuje, że być może połowie zabójstw dałoby się zapobiec.
Braki systemowe i „pacjenci drzwi obrotowych”
Liczba łóżek psychiatrycznych w Norwegii spadła z 7745 w 1990 roku do około 3200 w 2022 roku. Oznacza to spadek z 2,5 do 0,75 łóżka na 1000 mieszkańców. Obecnie jedno łóżko przypada na około 1300 osób. Według Rosenqvist około 50 proc. pacjentów jest wypisywanych w ciągu tygodnia, a większość po dwóch do trzech dni. Jej zdaniem leczenie psychoz wymaga planu na co najmniej pięć lat, czego nie da się zrealizować w tak krótkim czasie.
