Tragiczne liczby. Samobójstwa „ukryte” w norweskich statystykach?

Najprawdopodobniej samobójstw w Norwegii jest więcej, niż pokazują to oficjalne statystyki.

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) podzielił się z opinią publiczną stanowiskiem, wedle którego tylko w zeszłym roku w Norwegii samobójców mogło być o 10 do 15% więcej niż wskazywałyby na to dane.



Oficjalnie w ubiegłym roku zarejestrowano nad fiordami 727 samobójstw. Eksperci podejrzewają jednak, że mogło ich być nawet ponad 800. (Dla porównania – w Polsce w 2024 roku na ten krok skutecznie zdecydowało się 4845 osób. Biorąc pod uwagę wielkość populacji, to zbliżone wartości liczbowe).