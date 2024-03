Ruszył jeden z największych w historii UE projektów dla zdrowia. Przewodzi mu Norwegia

W połowie lutego reprezentanci 25 krajów Wspólnoty zebrali się w Oslo, aby rozpocząć jeden z największych w historii projektów UE dotyczących zapobiegania nowotworom i innym chorobom niezakaźnym, zwanych również chorobami cywilizacyjnymi. Prowadzi go Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) i Norweski Urząd ds. Zdrowia (Helsedirektoratet).

Choroby niezakaźne (NCD) stanowią największą część wydatków na opiekę zdrowotną w krajach europejskich. Co więcej, przyczyniają się one do ogromnych kosztów społecznych w postaci utraty produktywności i siły roboczej. Szacuje się, że ponad 75 proc. z nas umrze z powodu choroby niezakaźnej i być może będzie musiało z nią żyć i walczyć przez długi czas, tak jak ma to miejsce obecnie.