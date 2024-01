EKUZ, skierowanie i przejazd karetką, czyli Polak w norweskim szpitalu

Wizyta w norweskim szpitalu nie musi być stresująca. Polacy przebywający czasowo lub mieszkający na stałe nad fiordami muszą jedynie pamiętać o posiadaniu odpowiednich dokumentów. Zapewni im to bezpłatne lub jedynie częściowo płatne leczenie.

Każda osoba wyjeżdżająca z Polski do państw UE/EFTA lub Wielkiej Brytanii powinna zadbać o wyrobienie karty EKUZ. Dokument stanowi podstawę do uzyskania darmowej opieki medycznej lub leczenia na takich samych zasadach, jak obywatel państwa, w którym przebywamy.

EKUZ umożliwia Ci dostęp do opieki zdrowotnej – i uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów – na takich samych zasadach, jakie są stosowane wobec obywateli kraju, który odwiedzasz. Jeśli opieka medyczna jest dla mieszkańców danego kraju bezpłatna, Ty też nie musisz za nią płacić. Jeśli płatność jest wymagana, możesz wystąpić o zwrot kosztów w odpowiedniej instytucji tego kraju lub po powrocie do domu złożyć wniosek o zwrot w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych. Uzyskasz zwrot kosztów zgodnie z zasadami i stawkami obowiązującymi w kraju, w którym miało miejsce leczenie. Zatem otrzymasz albo zwrot całości kosztów leczenia, albo będziesz musiał(a) ponieść część kosztów, którą ponoszą pacjenci, zgodnie z przepisami kraju, w którym miało miejsce leczenie.~Portal Your Europe

Osoby, które nie posiadają karty EKUZ i/lub nie są objęte norweskim systemem ubezpieczeń społecznych kraj fiordów zobowiązuje do zwrotu kosztów pobytu w szpitalu oraz otrzymanego leczenia. Płatny jest także przejazd karetką do placówki medycznej.

Osoby posiadające kartęi/lub objęte są norweskim systemem ubezpieczeń społecznych korzystają z darmowego pobytu w szpitalu, jeśli:– ich zdrowiu i/lub życiu zagraża niebezpieczeństwo i do rozwiązania problemów wymagana jest interwencja lekarza w szpitalu,– otrzymały skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza rodzinnego.Przejazd karetką w sytuacji zagrożenia życia i/lub zdrowia jest bezpłatny. Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza rodzinnego, powinni dotrzeć do placówki samodzielnie. Za pośrednictwem Pasientreiser można ubiegać się o zwrot kosztów podróży.

Pobyt w norweskim szpitalu dla osób posiadających kartę EKUZ i/lub objętych norweskim systemem ubezpieczeń społecznych jest płatny, jeśli nie przyjechały do szpitalu w celu hospitalizacji i/lub zabiegu, a korzystają z leczenia ambulatoryjnego. W przypadku tego typu opieki, pacjent musi pokryć całość lub część kosztów (wkład własny). Opłatę wnosi się m.in. za wydrukowanie dokumentacji medycznej oraz znieczulenie. Do płatnych usług należą także rentgen, konsultacja z lekarzem specjalistą przyjmującym w szpitalu oraz niestawiennictwo o wyznaczonej porze.

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, wszystkie koszty leczenia w norweskich placówkach spoza publicznego systemu ochrony zdrowia pacjent pokrywa we własnym zakresie. Po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot poniesionych środków. Kwoty zostaną zwrócone zgodnie z polskimi stawkami, które obowiązują w rozliczeniach między NFZ a polskimi świadczeniodawcami.

8. Potrzebuję specjalistycznego badania w szpitalu. Ile wynosi czas oczekiwania w norweskim szpitalu?

Po skierowanie na badanie specjalistyczne należy udać się do lekarza rodzinnego. To on ocenia, czy stan zdrowia wymaga hospitalizacji, czy jedynie wizyty u specjalisty. Placówki medyczne mają następnie 10 dni na ocenę sytuacji i przyznanie prawa do badania/hospitalizacji. Czas oczekiwania na wizytę może wynosić od kilku dni do kilkunastu miesięcy.