Palacze na celowniku resortu zdrowia. Papierosy w Norwegii mają być trudniej dostępne

Chociaż w ciągu ostatnich dziesięciu lat ich odsetek zmniejszył się o połowę, według Urzędu ds. Zdrowia w 2023 r. około 320 tys. osób, czyli 7 proc. populacji Norwegii w wieku od 16 do 74 lat, paliło codziennie papierosy. 23 lutego minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol przedstawiła rządowi Raport o zdrowiu publicznym, wskazując na cel, jakim jest „pokolenie wolne od tytoniu i nikotyny”.

Kjerkol uważa, że ​​liczba palaczy lub użytkowników snusu jest w kraju fiordów zdecydowanie za wysoka, dlatego chce, aby dostęp do używek stał się trudniejszy i więcej osób zniechęciło się do zapalenia pierwszego papierosa, pisze Vårt Land.

Jak wynika z pisma Ministerstwa Zdrowia skierowanego do Helsedirektoratet na rok 2024, resort chce, aby zimą i wiosną zbadano możliwość wprowadzenia szereg nowych zakazów, środków i kampanii informacyjnych. Ich rezultatem ma być ograniczenie dostępu do wyrobów tytoniowych i nikotynowych, nowe naklejki z ostrzeżeniami o szkodliwości dla zdrowia na opakowaniach po papierosach i innych wyrobach tytoniowych czy zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Ministerstwu Zdrowia zależy również na ograniczeniu reklam i ekspozycji używek w Internecie i mediach społecznościowych.

– Należy pilnie wprowadzić lepszą ochronę przed biernym paleniem i więcej środków zapobiegających rozpoczynaniu przez dzieci używania wyrobów tytoniowych i nikotynowych – pisze Ingvild Kjerkol w liście do Stortingu. – Ministerstwo pracuje obecnie nad nowymi propozycjami zmian do ustawy o szkodach tytoniowych, które zostaną przekazane do konsultacji wiosną 2024 r. – dodaje.