Odkrycie naukowców w Norwegii: agresywny rak ma własny „podpis”. To odkrycie może pomóc pacjentom
06 lutego 2026 09:02
Odkrycie nie jest jeszcze stosowane w praktyce klinicznej. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Przełomowe badania w Trondheim
Wyniki opublikowano na łamach "Nature Communications". Autorzy badania wykazali, że agresywny rak prostaty ma unikalny wzorzec ekspresji genów. Towarzyszą mu zmiany metaboliczne oraz stan zapalny. Procesy zachodzą nie tylko w obrębie samego guza, lecz także w otaczającej go, pozornie zdrowej tkance. Zdaniem badaczy taki zestaw cech biologicznych wyraźnie odróżnia agresywną postać choroby od łagodnych form raka prostaty.
Nowe możliwości diagnostyki
Celem dalszych prac jest poprawa diagnostyki oraz ograniczenie nadmiernego leczenia. Terapie onkologiczne mogą prowadzić do powikłań, takich jak nietrzymanie moczu czy zaburzenia potencji. Badacze zakładają, że w przyszłości możliwe będzie proste badanie przesiewowe.
