  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Zdrowie

Odkrycie naukowców w Norwegii: agresywny rak ma własny „podpis”. To odkrycie może pomóc pacjentom

Redakcja

06 lutego 2026 09:02

Kopiuj link
Odkrycie naukowców w Norwegii: agresywny rak ma własny „podpis”. To odkrycie może pomóc pacjentom

Odkrycie nie jest jeszcze stosowane w praktyce klinicznej. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Naukowcy z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Trondheim odkryli nową metodę wykrywania agresywnej postaci raka prostaty. Rozwiązanie może odmienić życie tysięcy pacjentów. Nie tylko w krajach nordyckich.

Rak prostaty jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem u mężczyzn w krajach zachodnich. Śmiertelność w ostatnich dekadach wyraźnie spadła, wynika z danych Norweskiego Rejestru Nowotworów przy Norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego. Mimo to w krajach nordyckich w latach 2018–2022 zmarło z powodu choroby 16 649 mężczyzn poniżej 85. roku życia. Nowe odkrycie może wpłynąć na sposób diagnozowania pacjentów.
Przełomowe badania w Trondheim

Badania przeprowadził zespół z NTNU w Trondheim. Naukowcy przeanalizowali próbki tkanek prostaty pacjentów, u których wcześniej rozpoznano raka. Materiał pochodził sprzed 10–15 lat. Uwzględniono zarówno przypadki łagodnej, jak i agresywnej postaci choroby.

Wyniki opublikowano na łamach "Nature Communications". Autorzy badania wykazali, że agresywny rak prostaty ma unikalny wzorzec ekspresji genów. Towarzyszą mu zmiany metaboliczne oraz stan zapalny. Procesy zachodzą nie tylko w obrębie samego guza, lecz także w otaczającej go, pozornie zdrowej tkance. Zdaniem badaczy taki zestaw cech biologicznych wyraźnie odróżnia agresywną postać choroby od łagodnych form raka prostaty.
To kwestia lepszego dobrania leczenia do poziomu ryzyka.

To kwestia lepszego dobrania leczenia do poziomu ryzyka.Fot. Pixabay/CC0/DarkoStojanovic

Nowe możliwości diagnostyki

Profesor May-Britt Tessem z NTNU wskazuje, że obecnie brakuje wystarczająco precyzyjnych metod rozróżniania typów raka prostaty. U większości pacjentów choroba rozwija się wolno. U części chorych ma jednak agresywny przebieg i prowadzi do nawrotów, nawet po leczeniu chirurgicznym. Nowo zidentyfikowane markery mogą pomóc w rozpoznaniu tej grupy pacjentów.

Celem dalszych prac jest poprawa diagnostyki oraz ograniczenie nadmiernego leczenia. Terapie onkologiczne mogą prowadzić do powikłań, takich jak nietrzymanie moczu czy zaburzenia potencji. Badacze zakładają, że w przyszłości możliwe będzie proste badanie przesiewowe.
Zespół z NTNU podkreśla, że konieczne są kolejne badania nad mechanizmami biologicznymi odpowiedzialnymi za agresywny przebieg choroby. Naukowcy chcą sprawdzić, czy odkryte sygnatury genetyczne mogą stać się podstawą nowych terapii. Równolegle w Norwegii rozwijane są programy badań przesiewowych, których celem jest wcześniejsze wykrywanie raka prostaty.
